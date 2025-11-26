Alquileres, transporte y servicios: uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre 2025

OSDE aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%.

aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%. Galeno: 2,3%

2,3% Swiss Medical: 2,3%

2,3% Prevención Salud: 2,3%

2,3% Avalian: 2,3%

2,3% Hospital Alemán: 2,3%

2,3% Sociedad Italiana: 2,3%

2,3% Sancor también incrementará sus cuotas un 2,3%, con la salvedad de que lo hará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con estas subas, un plan individual que costaba $65.000 pasará a unos $66.300, mientras que un plan familiar de $150.000 se ubicará cerca de $153.300. En planes superiores, los valores pueden superar los $204.000.

Los aumentos se suman a los ya aplicados a lo largo del año y se verán reflejados en las facturas de diciembre, impactando en una de las categorías que más peso tiene en los ingresos de miles de hogares.

Servicios públicos: sin nuevos aumentos, pero con impacto acumulado

En diciembre no habrá nuevas subas en electricidad y gas, pero las facturas del mes sí mostrarán los consumos de noviembre, que ya incorporan incrementos previos.

El ENRE aprobó una suba del 3,53% para usuarios de Edesur y del 3,6% para Edenor, correspondiente al nuevo Costo Propio de Distribución.

En el caso del gas, el ajuste vigente desde noviembre fue del 3,8%, lo que también encarece las boletas que llegan en diciembre.

De esta forma, aunque no haya nuevos anuncios, los hogares notarán un aumento en sus facturas debido al arrastre de los incrementos aplicados en semanas anteriores.

Servicios Públicos.jpg Una familia que residen en el amba ya debe pagar más de 75 mil pesos para pagar los servicios públicos.

Transporte público: boletos más caros en colectivos y subte

El transporte en el AMBA también llegará a diciembre con nuevos valores. El boleto de colectivo en la Ciudad pasará a costar alrededor de $594, mientras que en el conurbano el pasaje básico alcanzará los $598, lo que implica un aumento cercano al 4,4%.

Para los usuarios del subte, el nuevo valor rondará los $1.207, como parte de la revisión tarifaria mensual.

Estos aumentos afectan especialmente a quienes utilizan transporte público todos los días para trabajar, estudiar o trasladarse dentro del área metropolitana. Sumados a otros gastos esenciales, el impacto en el presupuesto será inmediato.