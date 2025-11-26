Causa Pacto con Irán: Cristina Kirchner sumó a Juan Grabois como abogado defensor

El ex titular de la UFI-AMIA sostenía que el acuerdo firmado en 2013 entre la Argentina e Irán buscaba garantizar impunidad a los funcionarios iraníes acusados de planificar el atentado contra la mutual judía, que dejó 85 muertos y cientos de heridos en 1994. Para Nisman, el Memorándum habilitaba la posibilidad de levantar las alertas rojas de Interpol y representaba una maniobra diplomática encubierta.

Durante años, la justicia avanzó y retrocedió en torno a esa acusación. En 2021, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a Cristina Kirchner y al resto de los imputados sin realizar el juicio oral, al considerar que no había delito.

Sin embargo, tras los recursos presentados por las querellas, la Corte Suprema anuló aquel fallo y ordenó reactivar el expediente. Esa decisión dejó sin efecto la audiencia preliminar que ya había sido convocada y habilitó nuevamente el camino hacia el juicio.

El tribunal que llevará adelante el debate oral estará integrado por Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Los dos primeros tuvieron un rol central en la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que motivó varios planteos de recusación por parte de la defensa.

Pese a ello, la Justicia confirmó la permanencia de los jueces y delimitó el avance del proceso, que por la naturaleza de los hechos y el peso institucional del caso promete convertirse en uno de los juicios más observados de los últimos años.