Las acciones argentinas subieron en Wall Street tras el acuerdo comercial con EE.UU.

Entre las mayores subas se destacaban:

San Miguel (exportación de limones): +23%

Inversora Juramento (agropecuaria): +12%

Aluar (aluminio): +13%

Tenaris: +6,6%

el-presidente-donald-trump-recibio-al-presidente-de-argentina-javier-milei-a-su-llegada-a-la-casa-blanca-el-martes-14-de-octubre-de-2025-en-washington-ap-fotomark-schiefelbein-PLBAHEUGQVASNK3PPPE56CNVZQ El presidente Donald Trump recibió al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca.

Bonos, riesgo país y dólar: la reacción del mercado

Los bonos en dólares también operaban en alza, con subas de hasta 1,3%.

El riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, en 616 unidades, según el índice de J.P. Morgan.

En el frente cambiario, el dólar oficial cerró a $1.425 para la venta en el Banco Nación, acumulando una baja semanal de $20.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio terminó en $1.403, con un retroceso semanal de $12, quedando casi $100 por debajo del techo de la banda cambiaria, fijada este viernes en $1.502,98.

Puntos principales del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo —impulsado por los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump— incluye 11 puntos clave orientados a “fortalecer y equilibrar la alianza económica” bilateral.

Entre los ejes centrales se destacan:

Reducción de aranceles

Eliminación de barreras no arancelarias

Normas técnicas y evaluación de conformidad

Propiedad intelectual

Acceso a mercados agrícolas

Condiciones laborales

Seguridad económica

Medio ambiente

Comercio digital

Ampliación de oportunidades comerciales

La AmCham, la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina, celebró el acuerdo y aseguró que impulsará el empleo, la competitividad y el crecimiento económico del país.