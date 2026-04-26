El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami

El propio exfuncionario reconoció públicamente la omisión y aseguró que se trató de "un error".

La situación judicial

Frugoni enfrenta ahora una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

La presión política, mediática y judicial terminó precipitando su salida del Ministerio de Economía.

Su trayectoria en el Gobierno

Antes de desembarcar en la Secretaría de Infraestructura, Frugoni había ocupado la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Había renunciado a ese cargo en diciembre de 2025 para asumir funciones dentro del equipo económico encabezado por Caputo.

Tras la salida de Frugoni, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

Además, Mariano Plencovich asumirá al frente de la Secretaría de Transporte.

Quién lo reemplazará

Tras la salida de Frugoni, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

Además, Mariano Plencovich asumirá al frente de la Secretaría de Transporte.