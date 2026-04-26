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Cambios en el gabinete

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami

El ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura dejó su cargo luego de que una investigación del programa WiFi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, revelara que omitió declarar siete departamentos y dos sociedades en Estados Unidos.

Renunció Carlos Frugoni

Renunció Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami
Leé también Además de las propiedades en EE.UU., Carlos Frugoni no declaró otros USD 400.000
ademas de las propiedades en ee.uu., carlos frugoni no declaro otros usd 400.000

La polémica por los bienes omitidos

La salida de Frugoni se produjo luego de que una investigación periodística expusiera que el funcionario no incluyó en sus declaraciones patrimoniales siete propiedades ubicadas en Miami.

A esos inmuebles se sumaron dos sociedades comerciales radicadas en Estados Unidos, que tampoco fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

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El propio exfuncionario reconoció públicamente la omisión y aseguró que se trató de "un error".

La situación judicial

Frugoni enfrenta ahora una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

La presión política, mediática y judicial terminó precipitando su salida del Ministerio de Economía.

Su trayectoria en el Gobierno

Antes de desembarcar en la Secretaría de Infraestructura, Frugoni había ocupado la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Había renunciado a ese cargo en diciembre de 2025 para asumir funciones dentro del equipo económico encabezado por Caputo.

Tras la salida de Frugoni, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

Además, Mariano Plencovich asumirá al frente de la Secretaría de Transporte.

Quién lo reemplazará

Tras la salida de Frugoni, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

Además, Mariano Plencovich asumirá al frente de la Secretaría de Transporte.

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