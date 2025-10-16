El embajador argentino en EEUU opinó de la cumbre Trump-Milei: "Se está fundando una alianza sistémica"

Embed

“Luis Caputo tiene un diálogo cercano y es muy respetado en EEUU y está consiguiendo resultados sin precedentes. Están impresionados con nuestros logros, ningún país consiguió hacer un ajuste como el que se hizo sin un drama social”, agregó Oxenford.

A su vez, el diplomático dijo: “Un mensaje más directo del presidente de EEUU no se consigue, hay que estar serenos y los próximos años serán estupendos para Argentina. Trump hizo un esfuerzo grande al venir de Medio Oriente para reunirse con Milei, el proceso del encuentro estuvo muy bien diseñado”.

“Fue un intercambio intenso y todos con interés en cómo ayudar a Argentina, por el beneficio mutuo que eso supone para que todos ganen”, aclaró el embajador y para el cierre destacó que “ellos pretenden un retorno, pero es normal, el mundo funciona cuando todos ganan, pero veníamos de un aislamiento por eso cuesta tanto, aunque ahora nos estamos asociando con el mejor del mundo en todas las áreas”.