El embajador argentino en EEUU opinó de la cumbre Trump-Milei: "Se está fundando una alianza sistémica"

Alec Oxenford destacó que la ayuda estadounidense apunta a varias áreas y no solamente a lo económico. “Quieren que nos vaya bien porque ellos también ganan”, destacó el diplomático.

El embajador argentino en EEUU opinó de la cumbre Trump-Milei. 

Alec Oxenford, embajador de Argentina en EEUU se refirió a la reunión que tuvieron Javier Milei y Donald Trump y considera el encuentro como “muy bueno, fue un viaje histórico, sin precedentes”. El diplomático destacó que: “El Presidente norteamericano nos brinda su apoyo de forma completa, es algo único que yo nunca vi”.

En A24, el embajador le contó a Eduardo Feinmann que: “Vimos símbolos que EEUU le da a los amigos de verdad, un tratamiento muy especial. Vi a Trump tratar a nuestro presidente con mucho respeto, con empatía y con cariño”.

No es sólo un acuerdo entre países, hay una empatía especial y vi una alineación única. Estaba todo el gabinete entero en la reunión para honrar a nuestra nación, yo nunca lo vi”, indicó el diplomático y sostuvo que “nuestras fortalezas y nuestras oportunidades son distintas ahora, se está fundando una alianza sistémica que pasa por todos los temas”.

Además, agregó que Milei no se vino con las manos vacías: “El presidente de EEUU dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudar a Argentina, no sé qué más se puede hacer, es insólito pensar en que se vino con las manos vacías, si teníamos ese apoyo en el 2001 no hubiéramos tenido esa crisis que tuvimos”.

Luis Caputo tiene un diálogo cercano y es muy respetado en EEUU y está consiguiendo resultados sin precedentes. Están impresionados con nuestros logros, ningún país consiguió hacer un ajuste como el que se hizo sin un drama social”, agregó Oxenford.

A su vez, el diplomático dijo: “Un mensaje más directo del presidente de EEUU no se consigue, hay que estar serenos y los próximos años serán estupendos para Argentina. Trump hizo un esfuerzo grande al venir de Medio Oriente para reunirse con Milei, el proceso del encuentro estuvo muy bien diseñado”.

“Fue un intercambio intenso y todos con interés en cómo ayudar a Argentina, por el beneficio mutuo que eso supone para que todos ganen”, aclaró el embajador y para el cierre destacó que “ellos pretenden un retorno, pero es normal, el mundo funciona cuando todos ganan, pero veníamos de un aislamiento por eso cuesta tanto, aunque ahora nos estamos asociando con el mejor del mundo en todas las áreas”.

