El Gobierno calificó el acuerdo con EE.UU. como una buena "señal" y fijó postura sobre el Monotributo
En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reivindicó el entendimiento alcanzado con el gobierno de Trump y calificó como "falsa" la versión que señala que se busca modificar el régimen para pequeños contribuyentes.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en contacto con los medios (Foto: archivo).
"Queremos aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori, es falsa. Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos el monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, no digan cosas que no son", se quejó el funcionario.
"Hasta que comuniquemos el contenido de las medidas o de los proyectos de ley, tomen todo como falso o como inexacto", agregó Adorni.
Por otro lado, aunque siguiendo con el proyecto de la reforma laboral, el jefe de Gabinete negó que la modificación de la norma implique cambios en la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
"Hubo declaraciones de un ruidoso gremialista, quien convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. Esto no va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, por lo que llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", expresó Adorni.
Luego, recordó que Aguiar "dijo hace poco que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno". Al respecto, cerró con una ironía: "Bueno, suerte con ello".
El acuerdo con Estados Unidos
Adorni también aprovechó el contacto con los medios acreditados en la Casa Rosada para reivindicar el acuerdo comercial con Estados Unidos, al que destacó como una "señal de que nuestro país está en el sendero correcto".
"Ayer se logró, finalmente, el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos. Este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio", expresó.
"Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves; el alineamiento de estándares; el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detalló.