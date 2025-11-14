El Gobierno calificó el acuerdo con EE.UU. como una buena "señal" y fijó postura sobre el Monotributo

"Hubo declaraciones de un ruidoso gremialista, quien convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. Esto no va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, por lo que llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", expresó Adorni.

Luego, recordó que Aguiar "dijo hace poco que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno". Al respecto, cerró con una ironía: "Bueno, suerte con ello".

adorni explica

El acuerdo con Estados Unidos

Adorni también aprovechó el contacto con los medios acreditados en la Casa Rosada para reivindicar el acuerdo comercial con Estados Unidos, al que destacó como una "señal de que nuestro país está en el sendero correcto".

"Ayer se logró, finalmente, el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos. Este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio", expresó.

"Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves; el alineamiento de estándares; el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detalló.