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Los motivos que impulsaron el derrumbe de las acciones de Rockhopper, la petrolera que quiere operar en Malvinas

La empresa británica que tiene los derecho para explotar la plataforma petrolera en el Mar Argentino reconoció que sus acciones se desplomaron por un problema vinculado con los reclamos del Gobierno nacional.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La empresa británica de la explotación de Sea Lion con problemas financieros. (Foto: A24.com)

La empresa británica de la explotación de Sea Lion con problemas financieros. (Foto: A24.com)

Problemas para la empresa británica que forma parte del consorcio para la explotación de la plataforma "Sea Lion" en el área de Malvinas. En un comunicado oficial, la empresa Rockhopper dice: "Tras las consultas de los inversores y el informe de la Asociación de fecha 4 de septiembre de 2026 (Referencia N.º 2026-01-083584), relacionado con el discurso del Honorable Presidente de la Argentina, Javier Milei, la Asociación informa que el Gobierno de la Argentina continúa con sus acciones para imponer sanciones a quienes participan en el Proyecto Sea Lion, así como respecto de otras actividades en las Islas Falkland".

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El comunicado en que la empresa petrolera reconoce que se le cayeron inversionistas. (foto: Rockhopper)

El comunicado en que la empresa petrolera reconoce que se le cayeron inversionistas. (foto: Rockhopper)

Y como consecuencia de esa presión explica: "La Asociación informa que está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que han incumplido sus obligaciones y que continuará realizando los ajustes al Proyecto que puedan resultar necesarios".

Esto se debe a que dos empresas que iban a financiar con inversiones el proyecto que se tramitó en Londres y sin el permiso argentino, ya no lo harán. Como consecuencia de ello, se desplomaron las acciones de Rockhopper, la empresa que tiene el 35% de la asociación pero es la que halló el lugar para hacer la prospección en el mar argentino.

Y cierra: "También podría ocurrir si otros contratistas involucrados en el Proyecto notifican que se abstendrán de realizar actividades en el área de las Islas Falkland y no se encuentran alternativas satisfactorias para reemplazarlos, así como si se produce una nueva escalada en las acciones del Gobierno de la Argentina sobre este asunto y tienen lugar cambios regulatorios y/o geopolíticos adicionales que afecten las evaluaciones legales y comerciales de la Asociación y sus asesores".

La presión y los reclamos argentinos sobre sus derechos sobre las islas y el Mar Austral comienzan a dar resultados. Inversores desisten de los contratos firmados solo en Londres.

Como en el fútbol: la presión ahoga

En el comunicado, la empresa británica reivindica sus contratos con el Gobierno de Londres. Pero señala como una campaña de La presión argentina ya le genera costos a Rockhopper en el proyecto Sea Lion: "El Gobierno de la Argentina continúa con sus acciones para imponer sanciones a quienes participan en el Proyecto Sea Lion", apunta el texto en el que se refiere a la batería de acciones del Gobierno nacional para defender sus derechos soberanos sobre las islas y el mar argentino.

Es que la presión del Gobierno argentino sobre las empresas que participan de la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzó a generar consecuencias concretas para Rockhopper Exploration. La principal pérdida inmediata es operativa: dos contratistas vinculados al desarrollo decidieron no continuar con sus trabajos, por lo que Navitas, operadora israelí ( tiene el 65% de las acciones) del proyecto, deberá reemplazarlos y realizar ajustes en el esquema de desarrollo.

El impacto también se trasladó al mercado. Después de que Javier Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que operen en las islas sin autorización argentina, las acciones de Rockhopper llegaron a caer más de 10% en Londres y posteriormente cerraron con una baja cercana al 6,5%. Navitas también sufrió un retroceso, aunque menor, de alrededor del 2,3% en Tel Aviv.

Esto es sumamente importante, porque en un comunicado anterior, las dos empresas informaron que habían completado una etapa crítica: reunir el dinero necesario en las inversiones imprescindibles para financiar la exploración de la plataforma submarina. Las previsones de las empresas operadoras de Sea Lion hablan de comenzar la producción de barriles en 2028.

A esto se suma un costo jurídico creciente. Rockhopper fue incorporada a una investigación judicial argentina por la explotación considerada clandestina, mientras que una jueza federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion.

El riesgo más importante para la empresa es que la presión argentina aumente los costos, genere nuevas salidas de proveedores y complique el cronograma. Navitas reconoció que, si más contratistas abandonan el proyecto o no se consiguen reemplazos satisfactorios, el impacto sobre Sea Lion podría ser sustancialmente mayor.

Por ahora, las compañías sostienen que el proyecto continúa y mantienen el objetivo de comenzar la producción en 2028, pero la presión argentina ya dejó de ser solamente política: se tradujo en pérdidas bursátiles, problemas con contratistas y mayores riesgos legales y operativos.

La presión y la denuncia internacional, como la de Javier Milei en la Asamblea de las Naciones Unidas dieron un resultado inicial. Tanto, que Rockhopper advierte de posibles retrasos: "Si el reemplazo de los dos contratistas que incumplieron sus obligaciones se demora o no resulta exitoso, o si la implementación de los ajustes al Proyecto que puedan ser necesarios se retrasa o no resulta exitosa".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Derrumbe de acciones: Rockhopper, petrolera con derechos en Malvinas, sufre caída bursátil por presiones argentinas.
  • Presión del Gobierno: Javier Milei impulsa sanciones contra empresas que operan en Islas Malvinas sin permiso nacional.
  • Financiamiento en riesgo: Dos contratistas clave se retiran del proyecto
Resumen generado por Thinkindot AI
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