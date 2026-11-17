Qué sectores impulsaron la suba de los precios mayoristas

Dentro de los productos nacionales, las divisiones que tuvieron mayor incidencia en el resultado mensual fueron los productos refinados del petróleo, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales.

En segundo lugar se ubicaron las sustancias y productos químicos, con 0,21 puntos porcentuales, seguidos por petróleo crudo y gas, que contribuyeron con 0,19 puntos.

También tuvieron incidencia positiva los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,08 puntos porcentuales, y los productos agropecuarios, con 0,06 puntos.

De esta manera, los rubros vinculados con la energía y la industria concentraron buena parte del impacto sobre el indicador mayorista durante octubre.

Cómo evolucionaron los otros índices mayoristas

El Indec también informó los resultados del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que registró un aumento del 1,5% en octubre.

En este caso, los productos nacionales subieron 1,5%, mientras que los importados avanzaron 0,9%. Este indicador se diferencia del IPIM porque excluye el efecto del impuesto sobre los productos.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también presentó una variación mensual positiva del 1,5%.

El resultado estuvo explicado por un incremento del 0,6% en los productos primarios y una suba del 1,9% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los tres indicadores reflejaron aumentos durante octubre, aunque con distintas magnitudes según la composición de los precios que mide cada uno.

Los datos que destacó Luis Caputo sobre los precios mayoristas

El ministro de Economía, Luis Caputo, también difundió los resultados del relevamiento y destacó que la inflación mayorista alcanzó el 1,6% en octubre, con una variación interanual del 29,8%.

Según el detalle presentado por el funcionario, los productos nacionales registraron un incremento mensual del 1,6%, mientras que los importados subieron un 0,9%. Dentro de los bienes de origen nacional, los productos primarios aumentaron un 1,1% y los manufacturados avanzaron un 1,8%. En tanto, la energía eléctrica no presentó variaciones durante el período.

Por otra parte, Caputo informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 1,7% en octubre. El incremento se desglosó en aumentos del 1,5% en materiales, del 1,8% en mano de obra y del 1,8% en gastos generales.