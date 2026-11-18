En tanto, el contado con liquidación (CCL) registró un incremento de $14,96, equivalente al 0,7%, y alcanzó los $1711,37, por encima de la barrera de los $1700.

El dólar blue también avanzó $5 frente a la jornada anterior y se ofreció a $1610 en el mercado informal, con una suba del 0,3%. Así, volvió a ubicarse en su máximo nominal histórico.

El dólar MEP se negoció a $1606,38, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1711,37. (Foto: archivo)

En el segmento mayorista, el tipo de cambio aumentó $5 y llegó a $1557, con un avance del 0,3%. La cotización acumuló tres ruedas consecutivas en alza y alcanzó un nuevo máximo nominal. Sin embargo, todavía se mantiene un 26,7% por debajo del límite superior de la banda cambiaria, establecido en $1974,20.

El riesgo país retrocedió, pero acumula subas en noviembre

En contraste con el avance de las cotizaciones cambiarias, el riesgo país registró una leve mejora y descendió cinco unidades, hasta los 849 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava.

El indicador elaborado por JP Morgan se mantuvo por debajo de los 900 puntos, luego del retroceso que había registrado durante la semana pasada. Sin embargo, el balance mensual continúa en terreno negativo, con un incremento de 54 unidades, equivalente al 6,9%.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos tuvieron un comportamiento dispar. Los Bonares registraron pérdidas de hasta el 1,3%, encabezadas por el AL41D. Entre los Globales, en cambio, hubo avances de hasta el 0,3% para los títulos GD30D y GD46D, mientras que el GD35D retrocedió un 0,5%.

Las acciones argentinas operaron con resultados mixtos

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street también mostraron una tendencia mayormente negativa, en línea con el comportamiento de los principales índices de Estados Unidos. Entre los ADR, las bajas más pronunciadas correspondieron a Cresud, con un retroceso del 4,2%; Telecom, que cayó un 3,8%; y Banco Supervielle, con una pérdida del 3,7%.

En el mercado local, el índice S&P Merval se ubicó en 81.831 unidades, equivalente a US$48 al ajustarlo por el dólar contado con liquidación. En esa medición, registró una caída del 0,5%.