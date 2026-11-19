“Hay un personaje muy importante que la Revista Gente le envó la invitación y están esperando que vaya. Quieren que esté ahí y le darían un lugar más que central y dijo que no”, introdujo Nicolás Peralta mientras se analizaba los famosos que estarán este año en la portada.

Y agregó al respecto: “No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar y no se pueden ni ver. La que dijo que no es la China Suárez, no se quiere cruzar con Wanda”.

El panelista del ciclo que conduce Yanina Latorre explicó que la invitación a la novia de Mauro Icardi fue realizada y que en la revista tienen intenciones de que esté presente.

“La invitación le llegó (a la China). Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático porque Wanda y la China juntas son una tapa”, cerró el periodista.

¿Irá finalmente la China o evitará asistir para no cruzarse a Wanda?

Qué dijo el abogado de la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara

Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez, confirmó en Lape Club Social (América Tv) que su defendida inicia acciones legales contra Wanda Nara tras el fuerte cruce cara a cara.

"Vamos a radicar una denunciar por amenazas contra la señora Wanda Nara por los dichos que surgen del corte del video. Un video que es mucho más extenso", indicó el letrado.

"En ese video hay calumnias e injurias de Wanda Nara contra Eugenia. Hay varias descalificaciones y el corolario es la amenaza", añadió en el programa de Sergio Lapegüe.

"¿Qué fue lo que motivó esta decisión de Eugenia?", preguntó Paula Varela. y Rodríguez señaló: "Ese día la justificación de la señora Nara fue que era una mamá en un estado de nervios, pero, al día siguiente, dijo que le recomendaba a La China Suárez tener un botón antipánico. Me pareció a mí que no podíamos dejar pasar esta situación".

En ese sentido, el letrado precisó que se solicitó una restricción perimetral hacia la conductora. "La Justicia tiene que poner un límite. Y lo que necesitamos es preservar la integridad física de Eugenia", remarcó.