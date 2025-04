Los precios mayoristas aumentaron 1,5% en marzo y acumulan una suba de 4,7% en el primer trimestre

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Alimentos y bebidas” (0,33%), “Productos agropecuarios” (0,31%), “Sustancias y productos químicos” (0,26%) y “Productos refinados del petróleo” (0,21%), mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,10%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,4% en el mismo período. En este caso, la variación se explicó por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y de 1,3% en los “Productos importados”.

Por otro lado, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 0,3% en los “Productos primarios” y de 1,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

La variación se explicó por la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 0,5% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,43%), “Alimentos y bebidas” (0,29%), “Productos refinados del petróleo” (0,25%), “Tabaco” (0,12%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10%).

La misma medición había dado en enero de este año 1,5% y en febrero 1,6%, lo que marca una tendencia que se va estableciendo en los primeros tres meses del año.

La repercusión en el Gobierno

El presidente Javier Milei celebró el dato con una publicación en su cuenta de la red social X en donde apuntó contra sus detractores: "NO APTO PARA MANDRILES No lo miren... No lo resistirán... CIAO", ironizó.

No lo miren...

No lo resistirán...

— Javier Milei (@JMilei) April 16, 2025

En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, festejó el "gran dato" al compartir la publicación en la que su cartera informaba sobre el nuevo dato.