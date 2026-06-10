La calificadora Standard & Poor's mejoró la nota de la deuda argentina

Según explicó S&P, la decisión se apoyó en la consolidación de las cuentas públicas, la continuidad de las reformas económicas y una mayor capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros. La agencia también valoró las perspectivas de fortalecimiento de las reservas internacionales y la posibilidad de que el Gobierno mantenga el acceso a recursos suficientes para cumplir con los vencimientos de deuda.

Entre los factores positivos, la calificadora resaltó el cambio en la matriz energética argentina. De acuerdo con su análisis, el país "ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía" en relación al conflicto bélico que genera el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Las proyecciones incluidas en el informe prevén que el déficit de cuenta corriente represente alrededor del 1% del Producto Bruto Interno en 2026, un nivel inferior “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

Respecto de las reservas, Fith Ratings había destacado la estrategia oficial orientada a incrementar la disponibilidad de divisas. Hasta junio, el Gobierno había acumulado compras por más de USD 10.000 millones, aunque los analistas advirtieron que las "reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo". Aun así desde esa agencia habían señalado en mayo que esperan "que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”.

El informe también subrayó el rol central del equilibrio fiscal dentro del programa económico. En ese sentido, consideró que "el presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, y proyectó un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

En materia de actividad económica, la agencia observó que el crecimiento se concentró en sectores como la minería, el petróleo, el gas, el agro y los servicios financieros. En contraste, la construcción y parte de la industria continuaron mostrando señales de debilidad. Para 2026, la estimación es que la economía argentina avance un 3,2%.

De cara al escenario político, los analistas señalaron que la oposición permanece fragmentada, aunque advirtieron que la evolución de la inflación y el nivel de actividad podrían influir sobre la imagen del Gobierno. También remarcaron que los mercados continúan atentos al panorama electoral de 2027 y que la economía argentina sigue expuesta a eventuales cambios en las expectativas de los inversores.