El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 30 ruedas y sumó US$280 millones

Caída del precio del oro y otras monedas

Pese a la fuerte intervención compradora, el incremento de reservas se vio limitado por factores externos. Entre ellos se destacó la caída del precio del oro, que retrocedió 2,62% y habría reducido en alrededor de US$185 millones el valor contable de las tenencias del Banco Central.

A esto se sumó la baja de otras monedas frente al dólar. El euro perdió 0,30%, la libra esterlina cayó 0,47%, el yen retrocedió 0,47% y el yuan se depreció 0,05%, movimientos que también impactaron sobre la valuación de los activos externos.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró en $1.482 para la venta, con una baja diaria de 0,40%. De esta manera, la cotización quedó un 20,24% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP retrocedió 0,20% y finalizó en $1.519,76, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,50% hasta los $1.568,05. Por su parte, el dólar blue subió 0,66% y cerró en $1.520.

El dólar oficial mayorista cerró en $1.482 para la venta, con una baja diaria de 0,40%. Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.519,76, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.568,05. (Foto: archivo)

En el mercado de futuros también predominó la tendencia bajista. Los contratos de julio, agosto, septiembre y diciembre registraron caídas generalizadas, con una baja promedio de 0,38% en toda la curva.

En paralelo, las tasas de referencia mostraron movimientos acotados. La TAMAR se mantuvo en 21,94%, mientras que la BADLAR descendió de 21% a 20,50%.

La jornada dejó una señal favorable para el Banco Central en materia cambiaria, con la mayor compra de divisas en más de un mes y una participación dominante en el mercado oficial. No obstante, la evolución de las reservas continúa condicionada por los pagos de deuda, las variaciones en la cotización de los activos internacionales y los movimientos financieros que impactan sobre el stock bruto.