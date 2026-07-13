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El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 30 ruedas y sumó US$280 millones

El stock bruto cerró en US$48.205 millones y se mantiene por encima de los US$48.000 millones. En paralelo, el Banco Central realizó su mayor compra de divisas en 30 ruedas y absorbió más de la mitad de las operaciones del mercado oficial.

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El BCRA realizó su mayor compra de divisas en 30 ruedas y absorbió más de la mitad de las operaciones del mercado oficial. (Foto: archivo)

El BCRA realizó su mayor compra de divisas en 30 ruedas y absorbió más de la mitad de las operaciones del mercado oficial. (Foto: archivo)

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantienen en niveles que no se observaban desde septiembre de 2019, a pesar de haber registrado una caída de US$517 millones en la última jornada. El stock bruto finalizó en US$48.205 millones, luego de haber superado la semana pasada los US$49.000 millones y alcanzar su nivel más elevado en casi seis años.

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La disminución de las reservas estuvo vinculada al pago de compromisos de deuda y al impacto negativo de la valuación de activos que integran las tenencias de la autoridad monetaria. Sin embargo, el nivel actual continúa reflejando una mejora significativa respecto de los registros de los últimos años.

En ese contexto, el Banco Central volvió a intervenir con fuerza en el mercado oficial de cambios y concretó su mayor compra de divisas en las últimas 30 ruedas. La entidad adquirió US$280 millones en una jornada en la que se operaron US$493 millones, lo que implicó quedarse con el 57% del volumen negociado.

Con este resultado, el saldo comprador acumulado durante julio ascendió a US$767 millones, mientras que las compras netas de 2026 alcanzaron los US$11.745 millones. Además, la autoridad monetaria extendió a 125 ruedas consecutivas su racha con saldo positivo en el mercado cambiario.

Caída del precio del oro y otras monedas

Pese a la fuerte intervención compradora, el incremento de reservas se vio limitado por factores externos. Entre ellos se destacó la caída del precio del oro, que retrocedió 2,62% y habría reducido en alrededor de US$185 millones el valor contable de las tenencias del Banco Central.

A esto se sumó la baja de otras monedas frente al dólar. El euro perdió 0,30%, la libra esterlina cayó 0,47%, el yen retrocedió 0,47% y el yuan se depreció 0,05%, movimientos que también impactaron sobre la valuación de los activos externos.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró en $1.482 para la venta, con una baja diaria de 0,40%. De esta manera, la cotización quedó un 20,24% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP retrocedió 0,20% y finalizó en $1.519,76, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,50% hasta los $1.568,05. Por su parte, el dólar blue subió 0,66% y cerró en $1.520.

El dólar oficial mayorista cerró en $1.482 para la venta, con una baja diaria de 0,40%. Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.519,76, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.568,05. (Foto: archivo)

El dólar oficial mayorista cerró en $1.482 para la venta, con una baja diaria de 0,40%. Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.519,76, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.568,05. (Foto: archivo)

En el mercado de futuros también predominó la tendencia bajista. Los contratos de julio, agosto, septiembre y diciembre registraron caídas generalizadas, con una baja promedio de 0,38% en toda la curva.

En paralelo, las tasas de referencia mostraron movimientos acotados. La TAMAR se mantuvo en 21,94%, mientras que la BADLAR descendió de 21% a 20,50%.

La jornada dejó una señal favorable para el Banco Central en materia cambiaria, con la mayor compra de divisas en más de un mes y una participación dominante en el mercado oficial. No obstante, la evolución de las reservas continúa condicionada por los pagos de deuda, las variaciones en la cotización de los activos internacionales y los movimientos financieros que impactan sobre el stock bruto.

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