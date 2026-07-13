El dólar inició la semana en baja mientras el mercado prevé una suba recién a fin de año

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central mostró una revisión al alza en las proyecciones para el tipo de cambio oficial hasta fin de año.

Según las estimaciones de los participantes, el dólar mayorista promedio alcanzaría los $1.482 en julio, subiría a $1.513 en agosto y llegaría a $1.548 en septiembre.

Para los meses siguientes, las previsiones indican valores de $1.589 en octubre, $1.621 en noviembre y $1.673 en diciembre.

Las nuevas proyecciones reflejan la expectativa de una mayor movilidad cambiaria durante el segundo semestre, luego de un período en el que la evolución del dólar se ubicó por debajo de la inflación.

El último REM elaborado por el Banco Central mostró una revisión al alza en las proyecciones para el tipo de cambio oficial hasta fin de año. (Foto: archivo)

Las reservas del BCRA

En paralelo, las reservas internacionales brutas del Banco Central se acercaron a los US$50.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2019.

La mejora respondió principalmente al ingreso de un préstamo por US$2.000 millones con garantía del Banco Mundial y a otra operación por US$1.200 millones respaldada parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En ese contexto, el BCRA informó que las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$48.205 millones al cierre de la jornada. Además, la autoridad monetaria registró compras por US$280 millones en el mercado de cambios, mientras que el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.508,832 por dólar.