Luis Caputo habló sobre la suba del dólar: "Algunos buscan cubrirse, pero no es nada que nos preocupe"

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Caputo subrayó que “lo del Fondo es muy importante” y confirmó que el organismo aprobó la primera revisión del programa. “Hay una cosa que no va a pasar desapercibida: cambia el cronograma de acumulación de reservas”, afirmó. En ese sentido, explicó que se avanzará hacia “un cronograma mucho más compatible con la evolución de la macro”, lo que, según consideró el titular del palacio de Hacienda “va a ser bien recibido por el mercado”.

Durante los últimos 35 días, precisó, el Tesoro logró adquirir “USD 1.500 millones” en el mercado, lo que equivale a una absorción diaria de entre “70 o 75 millones de dólares”. Destacó que ese volumen “es mucha oferta que le sacamos al mercado”, y evaluó que el nuevo sendero pactado con el FMI “va a ser más compatible con el desarrollo del programa económico” y también “va a mejorar las posibilidades de acceder al mercado para refinanciar los vencimientos de capital”.

Por último, Caputo planteó que el análisis se haga desde otra perspectiva. “Todos esos eventos que dije que pasaron en estos 18 meses, hay que tener en cuenta que pasaron desde una situación macroeconómica mucho más frágil”, remarcó.

A diferencia de entonces, aseguró que “la inflación era más alta” y que “el BCRA no estaba tan capitalizado”. Frente a eso, destacó que hoy se parte de “una situación de fundamentos macro más sólida”. Según concluyó, “estamos viendo la volatilidad del cierre de un mes o un evento como las elecciones, pero no es nada que nos preocupe”.

Caputo reconoció que pueden persistir episodios de inestabilidad financiera, vinculados a la adaptación de los operadores al nuevo esquema monetario. “Puede seguir habiendo volatilidad”, advirtió, al señalar que “la mayoría de los chicos que trabajan en este sector no vivieron este esquema”.

En su opinión, la transición implica un proceso de aprendizaje, ya que el mercado estaba acostumbrado a contar con liquidez remunerada disponible, algo que cambió en la actual configuración. “Eso también genera volatilidad”, sostuvo. Sin embargo, valoró que “es más sano para la economía” y consideró que, en este nuevo contexto, “los pesos van a ser destinados al crédito”.

Santiago Bausili explicó el enfoque adoptado por el Banco Central.

Qué dijo Santiago Bausili sobre el Banco Central

En la misma línea, Santiago Bausili explicó el enfoque adoptado por el Banco Central en la determinación de la tasa de interés, y remarcó que cómo funciona el nuevo régimen. “La tasa es endógena cuando la fija el mercado”, sostuvo el presidente del BCRA, quien precisó que la autoridad monetaria participa en las operaciones, pero no define la tasa ex ante. “Si yo quiero tu liquidez, y me pedís una tasa, vos la estás poniendo, no yo”, explicó. Afirmó que la entidad actúa como “tomadora a la tasa que el mercado decida”, en función de su objetivo de absorber determinada cantidad de pesos.

Bausili señaló que la transición hacia este esquema todavía se está asentando. “Con el cambio de régimen, el sistema se está adaptando”, expresó. Según dijo, “los canales de transmisión están mejorando”, y eso se refleja en una menor dispersión en las tasas. “Antes tenías volatilidad de tasa mientras no se sabía dónde encontrar la liquidez”, recordó. Pero con el paso del tiempo, observó que “la volatilidad intradiaria fue bajando” y que hoy los movimientos se concentran “en un rango más acotado”.