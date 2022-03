Martín Guzmán acordó con el Club de París y se postergarán los compromisos de la deuda

De esta manera, el grupo de acreedores manifestó su apoyo a la Argentina de cara a la aprobación del nuevo programa con el Fondo que definirá el board del organismo el próximo viernes. “Reconocemos que el objetivo de este programa con el FMI es fortalecer la estabilidad macroeconómica de Argentina y fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a mediano y largo plazo”, afirmó Moulin.

Durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los 22 miembros de Club "de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021", se comunicó.

Los cinco ejes de entendimiento con el Club de París

La cartera económica detalló cuáles son los puntos principales de la extensión del "puente de tiempo" que logró con el Club:

"El país gana tiempo y evita nuevamente exponer a la Argentina al default. Se busca, luego de cerrado el acuerdo con el FMI, concluir las renegociaciones de la “Declaración Conjunta 2014” con el Club de París"

"Representa un respaldo al programa de Facilidades Extendidas durante los dos años y medio de vigencia"

"Previo a que este viernes el Board del FMI vote el acuerdo, Moulin manifestó su apoyo al programa alcanzado y felicitó a las autoridades negociadoras"

"Argentina, ya reestructuró su deuda con acreedores privados, ahora está cerrando el refinanciamiento con el FMI y el paso siguiente será cerrar el proceso de renegociación de la deuda con el Club de París"

"Argentina solamente tendrá que realizar pagos parciales a los miembros de Club de París de manera proporcional a los que haga a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento del día 22 de junio de 2021".

Cuánto debe Argentina al Club de París y cuánto se pagó

La Argentina efectivizó un pago por casi US$ 190 millones al Club de París el 25 de febrero, como parte del acuerdo alcanzado a mediados del año pasado, por el cual ya había realizado otro desembolso por US$ 227 millones a finales de julio, ambos a cuenta de capital de la deuda total, lo cual implicó la ejecución de pagos por alrededor de US$420 millones en un período de ocho meses.

En total, considerando los tipos de cambio de las órdenes de pago cursadas, se pagaron el equivalente a US$ 226,9 millones el 28 de julio de 2021 y US$ 189,6 millones el 25 de febrero de 2022, que se descontaron de un total de US$ 2.400 millones que la Argentina debía hacer frente el 31 de julio de 2021. Argentina todavía le debe al Club cerca de U$S2.000 millones de dólares.