Miguel Pesce: "Luego de un período de desconfianza y especulación, el precio del dólar blue baja"

El titular del BCRA afirmó en diálogo con Radio 10 que "el tipo de cambio real multilateral en el mercado oficial de cambio es competitivo" y que "las exportaciones de manufacturas de origen industrial están creciendo al orden del 30% interanual", lo que "demuestra que no tenemos un problema de competitividad".

"La única razón por la que esos tipos de cambio pueden estar tan altos es especulativa o de desconfianza", aseguró.

Asimismo, Pesce aclaró que estas fluctuaciones "de ninguna manera afectan la estrategia que tenemos sobre el dólar oficial".

Consultado por el nivel de reservas, el funcionario destacó que "cumplimos el objetivo que nos habíamos fijado para junio y creemos que lo vamos a cumplir para septiembre", aunque reconoció que "estamos con niveles de importación de energía muy altos", lo que trae "algún estrés en el mercado cambiario".

"Por eso le hemos pedido a los importadores que financien el incremento de importación con respecto al año que viene a 180 días. Con eso ya estamos teniendo un efecto positivo, ya se consiguieron 3.200 millones de dólares de financiamiento", precisó.

La relación con Silvina Batakis

En tanto, Pesce reveló que "estamos trabajando de una manera mejor" con Silvina Batakis, nueva ministra de Economía, que con el exministro Martín Guzmán.

"Estamos trabajando de una manera mejor. Batakis no solo tiene un fuerte background académico en su formación sino que también tiene experiencia en gestión, es mi mismo caso. Cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia en su tarea profesional, se hace más fácil el diálogo y la capacidad de llegar a entendimientos", explicó.

Y aclaró: "Yo no digo que no haya habido coordinación ni entendimiento con Guzmán. Usted me pregunta si es mejor la relación con Batakis, le digo que sí".