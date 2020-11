Nueva ley de movilidad jubilatoria: "Sería oportuno que el oficialismo se sincere y diga 'es esto porque es lo que podemos pagar'"

La periodista especializada analizó en "Lo Justo y Necesario" los alcances del proyecto oficialista (Foto: captura de TV).

Durante la última semana, el Congreso avanzó con una nueva ley de movilidad jubilatoria presentada por el Gobierno que busca reemplazar a la establecida por la administración de Cambiemos. Este sábado, en "Lo Justo y Necesario", la periodista Clara Salguero y su equipo analizaron los verdaderos alcances del cambio: ¿favorece o perjudica a la tercera edad?

"Todas las jubilaciones medidas contra inflación, en cuanto al haber mensual, pierden", indicó Adrián Troccoli, abogado previsionalista.

"No es nuevo, esto va empeorando", manifestó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, y agregó: "El anuncio agrava el bolsillo y la alegría del anuncio daña la dignidad. Con 18 mil o 20 mil pesos no vive nadie".

Por su parte, Salguero consideró que "sería oportuno e importante que cuando comience el tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria el oficialismo se sincere y diga 'es esto, porque es lo que podemos pagar' y una oposición que haga una autocrítica y que digan que cuando fueron gobierno no pudieron mejorar los ingresos de los jubilados".