La nueva ley jubilatoria: "El problema de fondo no es la movilidad, sino que la mayoría no cubre sus necesidades básicas"

Tabla sobre los ingresos mensuales según la escala previsional. (Captura de Tv)

La especialista previsional de A24, Clara Salguero, analizó en su programa “Lo Justo y Necesario” las propuestas presentadas en la Comisión Bicameral mixta sobre de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Pese a que se dictaminará el proyecto del oficialismo, para la referente de la tercera edad “no se abordó el problema de fondo. Porque el problema de fondo no es la movilidad cuando más del 80% de los jubilados no cubre las necesidades básicas”. Mirá la nota completa.