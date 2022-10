Nuevo piso de Ganancias: los detalles de la medida que regirá desde noviembre

Además, también subirá la deducción especial incrementada, que evita “saltos” en las escalas, hasta los $431.988. "Con esta medida de Alivio Fiscal logramos que las mejoras salariales en esta parte del año no se vean afectadas por el impuesto, quedando, a partir de este nuevo piso, exentos del medio Aguinaldo de diciembre los sueldos de hasta $330.000", indicó Massa en su cuenta de Twitter.

Por sectores, la medida permitirá que la unos 53.386 de la industria manufacturera continúen exentos del impuesto, al igual que unos 39.890 de Transporte, 31.792 de Comercio, 14.396 de intermediación financiera y 8.098 del área de la construcción.

El anuncio de Sergio Massa sobre Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes por la tarde durante una conferencia en Santiago del Estero que ya está publicado el decreto que actualiza el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

"Quiero aprovechar esta visita para contarles una noticia que no solo involucra a los santiagueños, sino que involucra a miles de trabajadores argentinos, porque acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias", comunicó el funcionario, que estuvo acompañado por el gobernador Gerardo Zamora.

00-3.jpg Unos 380.000 quedarán exentos de pagar Ganancias

Asimismo, explicó que con esta actualización, "un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar Impuesto a las Ganancias, pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos, para que no pase que aquel que gana 330.000 no pague, y aquel que paga 331.000 sí pague".

A partir de esta medida, dijo Massa, "estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen una hora extra, cuando cobran un viático, cuando trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto".

Provincia por provincia, ¿qué trabajadores se verán beneficiados por el alivio fiscal?

Por provincia, la cantidad y porcentaje de trabajadores que se verán beneficiados por el alivio fiscal es:

WhatsApp Image 2022-10-18 at 17.51.37.jpeg