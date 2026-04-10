Cómo será la cumbre entre EE.UU. e Irán: las claves de la tregua que afectará al petróleo mundial

vance y kushner J.D. Vance y Jared Kushner. El vice y el yerno de Trump. La voz de EE.UU. en Islamabad. (Foto: A24.com)

En cambio, Vance, desde el inicio, se manifestó totalmente en contra. Sin embargo, en la última reunión le dijo a Trump que lo apoyaría sin importar la decisión final, más allá de su postura personal, que seguía siendo negativa. Luego de eso, Trump dio la orden de atacar y comenzó una guerra de final incierto.

Ahora, al iniciarse la octava semana, el “señor del no” estará en Islamabad, acompañado por los dos negociadores de confianza de Trump: su yerno, Jared Kushner —una suerte de canciller paralelo a Marco Rubio—, y Steve Witkoff, el hombre clave en estas gestiones.

Trump, con su estilo, volvió a amenazar a Irán: “Recibirá el castigo más duro que puede recibir ningún país”. Sin embargo, será su vicepresidente quien encabece la misión. El mismo que, en la intimidad del Salón Oval, sostuvo que no había que atacar. Puede parecer poco, pero es una señal. ¿Para qué enviar a alguien que no quería la guerra? ¿Defenderá continuar el conflicto o buscará, por el contrario, garantizar la estabilidad de la tregua?

la negociacion La negociación en Pakistán que seguirá el mundo. (Foto: A24.com)

En Irán, los representantes serán dos. La delegación que viaja a Islamabad está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acompañado por figuras clave del aparato diplomático, entre ellos el canciller Abbas Araghchi, en un esquema que combina peso político interno y experiencia negociadora.

los negociadores de Irán Los negociadores de Irán. El jefe del parlamento y el canciller. ¿Tienen el poder real en su país? (Foto: A24.com)

Qalibaf representa una línea dura pero pragmática: busca negociar desde una posición de fuerza tras el alto el fuego, defendiendo la legitimidad regional de Irán y evitando concesiones unilaterales. Su rol apunta a garantizar respaldo institucional dentro del sistema iraní, especialmente del Parlamento y de los sectores más conservadores. Es la voz del “fantasma” Mojtaba Khamenei, a quien nadie ha podido ver públicamente.

Araghchi, en cambio, encarna el perfil técnico-diplomático. Su postura se centra en que las acciones giren en torno al plan iraní de diez puntos, que incluye garantías de no proliferación nuclear, la reapertura del estrecho de Ormuz bajo control coordinado y, sobre todo, el levantamiento de sanciones y la retirada militar estadounidense de la región.

En conjunto, la delegación iraní llega a Islamabad con una posición firme: aceptar negociar, pero condicionando cualquier acuerdo a beneficios concretos - fin de hostilidades, alivio económico y reconocimiento de su rol estratégico para el petróleo -, y advirtiendo que la continuidad de ataques israelíes o incumplimientos puede hacer fracasar el proceso.

Araghchi, es la persona a "conquistar" por parte de J.D. Vance. ¿Podrá?