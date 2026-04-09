Tensión en el estrecho de Ormuz: Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo por el petróleo

petroleros-y-cargueros-se-alinean-en-el-estrecho-de-ormuz-vistos-desde-khor-fakkan-emiratos-arabes-unidos-el-miercoles-11-de-marzo-de-2026-foto-apaltaf-qadri-XBXBMYS7QRHFTC7XFWVEN6TDTU Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz.

El acuerdo de alto el fuego establecía la “apertura completa, inmediata y segura” del paso, por lo que cualquier restricción o demora genera preocupación en los mercados y entre los países dependientes del suministro de crudo.

Un punto clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto sensible para la economía global.

Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los precios internacionales del crudo y en la estabilidad de los mercados.

16976804 Irán redobla sus ataques y amplía el radio de acción más allá de Ormuz.

Trump redobla críticas contra la prensa

En paralelo, Trump volvió a confrontar con los medios y apuntó contra The Wall Street Journal, luego de que el diario calificara como “prematura” su declaración de victoria en el conflicto con Irán.

“Es una victoria, y no tiene nada de prematura”, respondió el mandatario, quien en las últimas semanas intensificó sus cuestionamientos a la cobertura mediática.

El periódico había advertido que, pese a los avances militares y diplomáticos, el escenario en Medio Oriente sigue siendo inestable y que Irán mantiene capacidad de influencia en la región, lo que pone en duda la consolidación del acuerdo anunciado por la Casa Blanca.