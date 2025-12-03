Oficializaron nuevas subas para el Salario Mínimo, Vital y Móvil: así quedan los montos hasta agosto 2026

Frente a este escenario, el Gobierno avanzó en la definición unilateral de los montos para los próximos diez meses.

Cuánto será el salario mínimo desde noviembre 2025

Según la nueva escala oficializada, el salario mínimo subirá de forma progresiva mes a mes:

1° de noviembre de 2025: $328.400

1° de diciembre de 2025: $334.800

1° de enero de 2026: $341.000

1° de febrero de 2026: $346.800

1° de marzo de 2026: $352.400

1° de abril de 2026: $357.800

1° de mayo de 2026: $363.000

1° de junio de 2026: $367.800

1° de julio de 2026: $372.400

1° de agosto de 2026: $376.600

En todos los casos, los valores corresponden a trabajadores mensualizados con jornada legal completa. Para trabajadores jornalizados, las escalas también subirán: desde $1.642 por hora en noviembre hasta $1.883 por hora en agosto de 2026.

Estos montos reemplazan a los vigentes desde agosto de este año, que situaban el SMVM en $322.200 y la hora para jornalizados en $1.610.

A quiénes alcanza la medida

La resolución establece que los nuevos valores del salario mínimo se aplicarán a:

Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)

Trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario

Personal de la Administración Pública Nacional

Organismos y entidades del Estado Nacional que actúen como empleadores

Quedan exceptuadas las situaciones detalladas en los artículos 92 ter y 198 de la ley laboral, que regulan:

Contratos a tiempo parcial

Trabajadores menores de edad

En esos casos, el salario mínimo se abonará en proporción a la jornada trabajada.

Además, el texto aclara que las asignaciones familiares no forman parte del cálculo del SMVM.

Prestación por desempleo: cómo queda

La resolución reafirma la fórmula aplicada desde septiembre de 2023, que determina que:

La prestación por desempleo será equivalente al 75% del salario neto del trabajador , tomando como referencia la mejor remuneración mensual de los últimos seis meses antes del despido.

El monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo.

La actualización automática de este beneficio implica que el esquema de incrementos salariales afectará también el piso y el techo de la prestación durante los próximos meses.

Qué pedían los sindicatos y qué ofrecían los empresarios

Durante la fallida reunión del Consejo del Salario, los representantes gremiales y empresariales presentaron propuestas muy distantes entre sí:

CGT

Propuso elevar el salario mínimo a $512.000 en noviembre .

Con incrementos progresivos, el monto escalaría hasta $553.000 en abril de 2026.

CTA

Recordó que en abril las tres centrales habían acordado un piso de $644.000, que debería actualizarse hasta $736.000 en noviembre.

Sector empresario

Ofreció un incremento menor: $326.000 para fines de este año .

Y $349.000 para abril de 2026 como techo.

Las diferencias fueron irreconciliables y derivaron en la intervención del Gobierno, que se inclinó por una suba más baja que las demandas sindicales y más alta que parte de las propuestas empresariales.

Por qué es importante el salario mínimo

El SMVM no solo es el piso salarial para todos los trabajadores registrados, sino que funciona como referencia para una amplia red de prestaciones y programas:

Becas Progresar

Planes sociales

Programas de empleo

Asignación Universal por Hijo (impacto indirecto en topes)

Jubilaciones mínimas (según diferentes regímenes)

Cuotas alimentarias

Multas laborales

Contratos estatales y pasantías

Beneficios impositivos vinculados al salario base

Por eso, cualquier modificación en su valor tiene impacto transversal en el sistema económico y en millones de hogares.

Un nuevo capítulo en la tensión laboral

La falta de acuerdo en el Consejo del Salario viene repitiéndose. El Gobierno sostiene que el ajuste escalonado busca “previsibilidad”, mientras que el sector sindical lo considera insuficiente frente a la evolución del costo de vida.