Insólito: proponen un impuesto al "pedo" para combatir la contaminación por el gas metano

La legisladora bonaerense propone que el eventual dinero recaudado por esta tasa se destine para "financiar la implementación y el funcionamiento de las acciones establecidas en la Ley Nro. 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos".

Aunque parezca insólito, es real. Se presentó en la legislatura bonaerense el pasado 18 de septiembre de este año. Y por las dudas, ya tuvo respuestas y críticas por parte del sector de la producción ganadera.

Un impuesto al ganado por el metano liberado al aire

El proyecto presentado en septiembre de este año, es de aplicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La legisladora kirchnerista lo presentó como una tasa que se cobrará por las emisiones de metano que libera el animal. En su primer artículo define la naturaleza de esa nueva carga para los ganaderos.

ARTÍCULO 1: Créase la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero". Llama la atención, además de la idea, el nombre que llevará la tasa en caso de ser aprobada como ley: "TAMBA". Como si fuera la pareja del "tambo", ya que estamos hablando de vacas.

Luego, en su parte central - que no es extensa, ya que el proyecto tiene apenas 5 artículos - explica quienes lo recaudarían, quienes deberían pagarlo y para que propósito final.

Compensar las emisiones de gas metano provenlentes de la actlvldad ganadera mediante la reducción de emisiones de metano generadas por una gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos.

mediante la generadas por una gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos. Promover el desarrollo sostenible y mejorar las condiciones sociales, ecológicas y productivas en las diversas áreas de la provincia de Buenos Aires.

en las diversas áreas de la provincia de Buenos Aires. ARTÍCULO 5 : Son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las Empresas del sector ganadero asentadas en la Provincia de Buenos Aires. La reglamentación establecerá los criterios de magnitud o tipo de explotación que determinarán la obligación.

Del articulado se "desprenden" varias cosas (como el gas metano). Primero aparece una contradicción entre: "compensar... de la actividad ganadera..." con lo que sigue: "Prevenir, reduclr y neutralizar el impacto ambiental del gas metano emitido". Porque si compensa, no se reduce o neutraliza y si quiere "prevenir" por la vía de la tasa, lo más probable, es que baje la producción, aún más.

Tampoco se establece de qué manera se cobrará la tasa. Se descuenta aún no es posible colocar un "chip" a cada animal que registre e informe sobre eructos o flatulencias de cada animal por mes/año para poder cobrarle. Por lo tanto, ¿se cobrará por cabezas de ganado, por hectáreas, por la proporción entre ambos datos o todo junto?

Lo que sí es prudente, como dice el punto quinto: "Son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las Empresas del sector ganadero asentadas en la Provincia de Buenos Aires". Es decir, los animales, no deberán pagar por la emisión de sus gases tóxicos.

Original, pero no nuevo

El proyecto parece seguir una línea nórdica europea. Ya en su momento, tratamos una inquietud similar en Dinamarca. Era julio de 2024, cuando desde ese país se presentó un proyecto bastante parecido para la Unión Europea. La polémica fue - sigue siéndolo - tan grande entre los ganaderos de toda Europa - que si bien se aprobó, solo en el año 2023 entraría en vigencia, pero son numerosos los fundamentos presentados para que jamás llegue a aplicarse por inútil e inconveniente.

vaca del inta Una vaca con un dispositivo para "reciclar" las emanaciones de gas metano. (foto: INTA)

En ese momento, dimos cuenta de un proyecto singular aquí, en la Argentina. El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, presentó una idea curiosa. Una suerte de "ganado ecológico", que consiste en colocar un equipamiento especial sobre el lomo de vacas y toros - también sobre otro tipo de ganado - que recupera y recicla los desperdicios y gases de los animales.

Yendo al fondo de la cuestión, los productores, en todo el mundo, demuestran que el grado de concentración o liberación de gas metano en la atmósfera por parte de los animales, si es un problema, no es de los mayores.

gases efecto invernadero y vacas El ganado, produce el 18% de las emisiones que alimentan el efecto invernadero. (Foto: Archivo)

El ganado, con su liberación de metano, contribuye en un 18% de los gases del efecto invernadero. Puede ser un número interesante, pero está muy lejos de ser de los primeros.

¿Cómo recaudar más para la provincia de Buenos Aires?

“Si estas son las ideas para impulsar al sector, mejor ni nos ayuden", dijo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas. Desde CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) también protestaron: “Sumar una tasa al ´metano de las vacas´ no reduce emisiones, sino que reduce producción, competitividad y empleo”, dijeron.

Como contrapartida, se propuso otro impuesto. Uno para la "improvisación legislativa". ¿Cuál recaudaría más?