En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luz
Gas
Aumentos

El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas: los nuevos cuadros tarifarios desde diciembre

Con resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se actualizaron los cuadros tarifarios de Edenor, Edesur y Metrogas. Los ajustes responden a la política de recomposición de precios relativos impulsada por Economía y Energía.

Se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios en de luz y gas que regirán desde diciembre

Se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios en de luz y gas que regirán desde diciembre
Leé también El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?
El Gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre. Cómo será el impacto en las facturas según nivel de consumo. Foto: Archivo

En el caso del gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso, mediante las resoluciones 917/2025 y 919/2025, la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A., respectivamente.

Con estas actualizaciones, publicaron cómo quedaron conformadas las tarifas de los usuarios finales, que reflejarán los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), conforme a los valores fijados por la Secretaría de Energía en el marco del Plan Gas.Ar.

luz-gas.jpg

La revisión quinquenal de tarifas (RQT) para ambas distribuidoras fue aprobada, estableciendo que los incrementos resultantes se implementarán en 31 aumentos mensuales y consecutivos.

La actualización tarifaria también contempla la variación mensual de los índices de precios internos y de consumo, conforme a la metodología definida en las Reglas Básicas de las Licencias (RBL), modificadas por la Secretaría de Energía y aceptadas por las licenciatarias.

En consecuencia, los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A. incluyen los precios actualizados del gas en el PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización mensual prevista en las RBL.

Nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas natural y energía eléctrica

En cuanto a los valores específicos, para usuarios residenciales de Metrogas S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el cargo fijo mensual para la categoría R1 se ubica en $3.419,35, mientras que para la categoría R4 asciende a $81.691,57.

El precio del gas en el PIST es de $154,96 por metro cúbico, con un precio incluido en los cargos por consumo de $128,79 por metro cúbico y un costo de transporte de $88,48 por metro cúbico. La composición del costo de transporte muestra una participación del 54,14% para TGS-Nqn-GBA y del 28,77% para TGS-TdF-GBA, entre otros componentes.

Para Naturgy BAN S.A., que opera en el norte del Gran Buenos Aires, el cargo fijo mensual para la categoría R1 es de $2.802,39, y para la categoría R4 alcanza los $30.008,88.

El precio del gas en el PIST es de $157,12 por metro cúbico, con un precio incluido en los cargos por consumo de $136,35 por metro cúbico y un costo de transporte de $70,64 por metro cúbico. En la composición del costo de transporte, TGS-Nqn-GBA representa el 62,02% y TGN-Nqn-GBA el 25,97%.

Las resoluciones también contemplan tarifas diferenciales para entidades de bien público y clubes de barrio, así como para usuarios abastecidos con gas propano/butano indiluido distribuido por redes en localidades específicas, como Tres Sargentos y Cucullú.

Además, se establecieron los importes máximos de tasas y cargos autorizados a cobrar por diversos conceptos, como exámenes para instaladores, matrículas, reconexiones y servicios técnicos.

Con respecto a la energía eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó, mediante las resoluciones 797/2025 y 798/2025, los nuevos cuadros tarifarios para EDESUR S.A. y EDENOR S.A., que regirán desde el 1 de diciembre de 2025.

Las tarifas de transporte y distribución eléctrica también se ajustan conforme a las revisiones quinquenales y a la fórmula de indexación mensual, que pondera en un 67% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el INDEC. Para EDESUR S.A., el Costo Propio de Distribución (CPD) se incrementa un 1,86% respecto a noviembre de 2025, mientras que para EDENOR S.A. el aumento es del 1,93%.

Los nuevos cuadros tarifarios para ambas distribuidoras mantienen los valores diferenciados para usuarios residenciales de los niveles 1, 2 y 3, así como para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Además, fijaron los montos que deberán identificarse en las facturas como “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” y “Subsidio Estado Nacional”, de acuerdo con el consumo mensual de cada usuario.

En línea con lo establecido, el valor del VAD Medio al 1 de diciembre de 2025 se fija en $50,854 para EDESUR S.A. y en $55,121 para EDENOR S.A.

Por último, se determinaron los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS) que ambas empresas deberán aplicar a partir de esa fecha.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luz Gas
Notas relacionadas
El Gobierno oficializó aumentos en noviembre de las tarifas de luz y gas: de cuánto será el incremento
En 2026, cambia el esquema de subsidios para la luz y el gas: cómo impactará en las tarifas
Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar