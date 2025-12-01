El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas: los nuevos cuadros tarifarios desde diciembre

La actualización tarifaria también contempla la variación mensual de los índices de precios internos y de consumo, conforme a la metodología definida en las Reglas Básicas de las Licencias (RBL), modificadas por la Secretaría de Energía y aceptadas por las licenciatarias.

En consecuencia, los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A. incluyen los precios actualizados del gas en el PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización mensual prevista en las RBL.

Nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas natural y energía eléctrica

En cuanto a los valores específicos, para usuarios residenciales de Metrogas S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el cargo fijo mensual para la categoría R1 se ubica en $3.419,35, mientras que para la categoría R4 asciende a $81.691,57.

El precio del gas en el PIST es de $154,96 por metro cúbico, con un precio incluido en los cargos por consumo de $128,79 por metro cúbico y un costo de transporte de $88,48 por metro cúbico. La composición del costo de transporte muestra una participación del 54,14% para TGS-Nqn-GBA y del 28,77% para TGS-TdF-GBA, entre otros componentes.

Para Naturgy BAN S.A., que opera en el norte del Gran Buenos Aires, el cargo fijo mensual para la categoría R1 es de $2.802,39, y para la categoría R4 alcanza los $30.008,88.

El precio del gas en el PIST es de $157,12 por metro cúbico, con un precio incluido en los cargos por consumo de $136,35 por metro cúbico y un costo de transporte de $70,64 por metro cúbico. En la composición del costo de transporte, TGS-Nqn-GBA representa el 62,02% y TGN-Nqn-GBA el 25,97%.

Las resoluciones también contemplan tarifas diferenciales para entidades de bien público y clubes de barrio, así como para usuarios abastecidos con gas propano/butano indiluido distribuido por redes en localidades específicas, como Tres Sargentos y Cucullú.

Además, se establecieron los importes máximos de tasas y cargos autorizados a cobrar por diversos conceptos, como exámenes para instaladores, matrículas, reconexiones y servicios técnicos.

Con respecto a la energía eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó, mediante las resoluciones 797/2025 y 798/2025, los nuevos cuadros tarifarios para EDESUR S.A. y EDENOR S.A., que regirán desde el 1 de diciembre de 2025.

Las tarifas de transporte y distribución eléctrica también se ajustan conforme a las revisiones quinquenales y a la fórmula de indexación mensual, que pondera en un 67% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el INDEC. Para EDESUR S.A., el Costo Propio de Distribución (CPD) se incrementa un 1,86% respecto a noviembre de 2025, mientras que para EDENOR S.A. el aumento es del 1,93%.

Los nuevos cuadros tarifarios para ambas distribuidoras mantienen los valores diferenciados para usuarios residenciales de los niveles 1, 2 y 3, así como para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Además, fijaron los montos que deberán identificarse en las facturas como “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” y “Subsidio Estado Nacional”, de acuerdo con el consumo mensual de cada usuario.

En línea con lo establecido, el valor del VAD Medio al 1 de diciembre de 2025 se fija en $50,854 para EDESUR S.A. y en $55,121 para EDENOR S.A.

Por último, se determinaron los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS) que ambas empresas deberán aplicar a partir de esa fecha.