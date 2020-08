¿Cómo es la operatoria ilegal del "rulo del barbijo" para hacerse de dólares a $73?

Una operatoria ilegal para conseguir dólares a $73 con importaciones ( Foto: Captura de Tevé)

Esta es una maniobra totalmente ilegal que algunos llevaron adelante para conseguir dólares a $73 aprovechando una operatoria posible durante la pandemia. ¿Cómo? Encubrían operaciones ilegales declarando la compra de barbijos desde China.

El BCRA comenzó a revisar los pedidos de ventas de dólares para importaciones vinculadas con insumos por la pandemia. Así descubrió que algunos usaron esa operatoria para "aprovechar" y hacerse de dólares a $73.

Barbijos de China

Un importador compró 100.000 barbijos a China. A un costo de US$ 10.000

Luego declara que la importación es por valor de US$ 35.000 dólares.

Así consigue una diferencia de US$ 25.000

Paga una comisión de US$ 2.500 a una "cueva" que retiene en una cuenta esa diferencia por la facturación ilegal.

Resultado: Consigue una diferencia neta de US$ 22.500 comprados a $73.

Estos datos salen de un expediente del BCRA y seguido además por la aduana.

El BCRA vende al importador US$ 35.000, pero a China llegan solo US$ 10.000. La diferencia quedan transferidos a una cuenta del propio importador (US$ 22.500)

Todo esto mientras, hay gente que compra, con el ahorro que puede hacer, dólares a $100 ( el tope de us$ 200 mensuales) para poder hacer alguna diferencia (unos $5.000) al venderlos en el paralelo.

Además, muchas veces esos dólares regresan al país, los venden a $130 y vuelven a comprar al BCRA a $73.

Esta maniobra fue detectada y ya se está en la individualización de los responsables.