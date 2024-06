Patagonia: preocupa la situación de la hacienda por las nevadas en zonas rurales

Patagonia: cómo es la situación del campo por las nevadas

El acceso a los campos en la Patagonia argentina se vuelve cada vez más difícil y no llegan los recursos necesarios para mantener la alimentación de los animales, por lo que se espera una fuerte pérdida de hacienda si no se puede resolver este escenario. “Veníamos de 3 años de seca, con una macroeconomía que no colaboraba con las economías regionales y con una situación compleja que no estaba lejos de la situación de todos los productores agropecuarios del país”, señaló Jamieson.

Al respecto, aseguró, “es un golpe más, no sabemos qué decirle a los productores, es bastante angustiante, y sabemos que es muy difícil que la situación mejore”.

En efecto, expresó el representante de la Sociedad Rural de Río Gallego, "lo más difícil fue llegar a los campos". Por lo tanto, relató, "se armó un esquema en la provincia para maximizar la eficiencia de la limpieza de caminos".

Por último, Jamieson relató que "está pronosticada una ola polar y es poco probable un deshielo y, si baja, se volverá a escarchar, por lo que aunque el animal rasque no llegará al forraje.