Alerta Petróleo: los 6 momentos clave de la historia que hicieron saltar el precio internacional

La primera gran sacudida del precio del petróleo

La OPEP comenzó a operar para defender la producción de una "commodity" clave. En su formación, agrupaba a los productores del 40% del mundo y al 81% de las reservas mundiales. Estados Unidos, que ahora es el primer productor mundial - pero que acumula reservas y no vende - jamás formó parte de ese grupo, integrado en su mayoría por países árabes, pero también por Venezuela, por ejemplo.

Desde su creación, varias crisis geopolíticas demostraron el peso del petróleo en la economía global. La primera gran sacudida llegó en 1973, durante la Guerra de Yom Kippur, cuando los países árabes redujeron exportaciones hacia Occidente y el precio del crudo se cuadruplicó en pocos meses. Fue entre Egipto y los aliados árabes contra Israel.

Egipto sorprendió en el inicio a Israel. Hasta el golfo de Suez estuvo cerrado. Eso hizo que el precio del crudo se fuera a alrededor de US$33. Hoy puede parecer nada, pero para ponerlo en perspectiva sirve un solo dato: antes estaba en US$ 12.

La revolución islámica y la segunda crisis del petróleo

A partir de allí, el precio se fue estabilizando a la baja. Pero Irán, por primera vez, impactó en el precio del crudo mundial. La revolución fundamentalista de 1979, con el Ayatolá Khomeini, terminó con el gobierno del Shar Reza Pahlevi. Tomaron como rehenes a los diplomáticos norteamericanos durante más de un año. El crudo trepó a casi 40 dólares. Desde la crisis del 73-74, el crudo había descendido a 14 dólares por barril. Es decir, la revolución islámica casi volvió a triplicar el valor del crudo.

