Alerta Petróleo: los 6 momentos clave de la historia que hicieron saltar el precio internacional
En la década del 60 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para asegurar la estabilidad de los precios y un suministro eficiente y económico a los consumidores. Sin embargo, crisis globales como la Guerra de Medio Oriente han hecho variar significativamente su valor de venta.
Surgió para que sean los países petroleros los que tengan una voz central a la hora de fijar el precio. Pero los avatares internacionales, como guerras, calamidades y hasta la pandemia, han hecho oscilar en gran medida el precio del barril del petróleo, la unidad de medida para este producto primario.
La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir uno de los mercados más sensibles de la economía global: el del petróleo. Cada vez que estalla un conflicto en la región - donde se concentran algunos de los mayores productores del mundo - los precios del crudo reaccionan casi de inmediato, impulsados por el temor a interrupciones en el suministro.
En las últimas horas, la escalada del conflicto con Irán volvió a disparar el valor del barril por encima de los 110 dólares, reflejando la fragilidad del equilibrio energético mundial.
La primera gran sacudida del precio del petróleo
La OPEP comenzó a operar para defender la producción de una "commodity" clave. En su formación, agrupaba a los productores del 40% del mundo y al 81% de las reservas mundiales. Estados Unidos, que ahora es el primer productor mundial - pero que acumula reservas y no vende - jamás formó parte de ese grupo, integrado en su mayoría por países árabes, pero también por Venezuela, por ejemplo.
Desde su creación, varias crisis geopolíticas demostraron el peso del petróleo en la economía global. La primera gran sacudida llegó en 1973,durante la Guerra de Yom Kippur, cuando los países árabes redujeron exportaciones hacia Occidente y el precio del crudo se cuadruplicó en pocos meses. Fue entre Egipto y los aliados árabes contra Israel.
Egipto sorprendió en el inicio a Israel. Hasta el golfo de Suez estuvo cerrado. Eso hizo que el precio del crudo se fuera a alrededor de US$33. Hoy puede parecer nada, pero para ponerlo en perspectiva sirve un solo dato: antes estaba en US$ 12.
La revolución islámica y la segunda crisis del petróleo
A partir de allí, el precio se fue estabilizando a la baja. Pero Irán, por primera vez, impactó en el precio del crudo mundial. La revolución fundamentalista de 1979, con el Ayatolá Khomeini, terminó con el gobierno del Shar Reza Pahlevi. Tomaron como rehenes a los diplomáticos norteamericanos durante más de un año. El crudo trepó a casi 40 dólares. Desde la crisis del 73-74, el crudo había descendido a 14 dólares por barril. Es decir, la revolución islámica casi volvió a triplicar el valor del crudo.