Presupuesto 2023: la oposición le advirtió al oficialismo que no habrá "tratamiento exprés"

La iniciativa contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos, proyectan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2 por ciento, una inflación del 60 por ciento y un déficit primario del 1,9%.También una reducción de los subsidios para el sector energético y una propuesta parta discutir la eliminación de exenciones impositivas.

Cecilia Moreau llamó al diálogo a los jefes de los bloque del Frente de Todos y de la oposición y a las autoridades de la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- para definir la hoja de ruta que tendrá el tratamiento de la principal ley que quiere aprobar el Gobierno nacional este año.

Presupuesto 2023: la advertencia de la oposición para no repetir la experiencia de 2022

mario negri.jpg "No hay ninguna posibilidad de una aprobación exprés", afirmó Mario Negri sobre el Presupuesto 2023. (Foto: Archivo)

La oposición no se quedó atrás y salió a marcarle la cancha al oficialismo. En ese sentido, advirtió que el Presupuesto 2023 “no tendrá un tratamiento exprés”. Este domingo, se encargó de aclararlo el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien además aseguró que no quiere que se repita la experiencia del 2022, donde la discusión no se realizó y no hubo aprobación del proyecto.

El referente de Juntos por el Cambio salió al cruce y le dejó un mensaje al oficialismo para que disponga los medios para que el proyecto de Presupuesto 2023 se pueda analizar con tiempo. "No hay ninguna posibilidad de una aprobación exprés", afirmó Mario Negri, al recordar la experiencia de diciembre último.

Cómo la inflación del presupuesto es un promedio anual, si al iniciar el año el IPC viaja al 90 por ciento, en el final del año debería bajar a menos del 30 por ciento para que el anual sea el que propone el ministro de Economía, Sergio Massa.

En los fundamentos, el oficialismo señala que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno", entre otras cuestiones.

Presupuesto 2023: cuánto se invertirá en obra pública

La iniciativa contempla fondos equivalentes al 0,3% del PBI para la obra pública.

Presupuesto 2023: qué pasará con los subsidios

El recorte de los subsidios será del 0,6% del PBI en los destinados de manera específica al sector energético, que de esta forma quedarán en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.

Además, habrá una merma del 0,1 del PBI el subsidio al transporte que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales.

Desde el Ministerio subrayaron que la tarifa de transporte de cada provincia la tendrá que disponer cada distrito.

Presupuesto 2023: ingresos y empleo

Las proyecciones de la Ley de leyes contemplan que los ingresos se recuperen, en 2%, hacia fin de 2023, con una tasa de desempleo que se mantendría en torno al 7% de la población económicamente activa.

Presupuesto 2023: exportaciones e importaciones

Además, se espera un aumento en las exportaciones, de 7,1%, contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%. De esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.