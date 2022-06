José Tasa: Nada. Los mercados están preocupados por la alta inflación, los planes con la deuda del gobierno que gane las elecciones presidenciales en 2023 y los waivers que deberán pedir al FMI por el incumplimiento de las metas al 30 de junio. Convengamos que Matías Kulfas no era un funcionario clave. Quizás es una muestra más del enfrentamiento interno del Frente de Todos.

Periodista: ¿Cómo analiza el impacto de la situación política en los mercados?

José Tasa: Tengo la impresión de que lo que estamos viendo se va a mantener hasta el fin de la gestión de Alberto Fernández. A nadie le conviene cambiar el statu quo o abandonar el FdT, ni a Sergio Massa, Alberto Fernández o Cristina Kirchner. Hay ruido pero existen incentivos fuertes para que cada uno se mantenga dentro del plato, sin sacar los pies afuera. Hoy la gestión de gobierno se halla dividida en cargos loteados a los diferentes integrantes del FdT. No creo que nadie quiera dejar esas vacantes. Sí lo que se ve es un intento de evitar salpicarse con la mala praxis de la actual gestión económica. Por ello las declaraciones fuertes de la vicepresidente en público.

Periodista: ¿Y el dólar?

José Tasa: Creo que va por otro carril. El blue está adormecido por la oferta de dólares no declarados y que surgen de diferentes actividades que se están ennegreciendo. La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones están a la orden del día. Después creo que el dólar en la Bolsa está bastante controlado, con regulaciones que también exponen a compradores. La batalla del Banco Central pasa por el mercado oficial de cambios en el que le cuesta acumular reservas por las importaciones de energía. Aún no está claro, y la información oficial es deficiente, acerca de la cantidad de barcos con GNL que se deben importar. En definitiva no sabemos cuántos dólares de reservas Miguel Pesce deberá sacrificar a corto plazo. Por lo pronto hay que considerar que en junio y julio el campo va a liquidar u$s 6.000 millones como mínimo por la soja y otros componentes. Así como entran, saldrán el 90% como si hubiera una puerta giratoria en el BCRA.

Periodista: ¿Hay que seguir apostando a la deuda indexada por el CER?

José Tasa: Creo que sí. Pero hay que estar atentos a las dificultades que enfrenta Guzmán para renovar los vencimientos de deuda. No son pocos. En paralelo debe ir cubriendo el rojo fiscal mes a mes con nuevos papeles. Mi impresión es que sería cuidadoso porque estamos cerca de que el mercado se sature de los papeles indexados. Por lo pronto le comento que ya le cuesta al gobierno emitir deuda con vencimiento en 2024 por temor a una reestructuración de la deuda por parte del ganador de las elecciones en 2023.

Periodista: ¿Y las acciones?

José Tasa: Tampoco soy amante de esa alternativa de inversión hoy. En primer lugar están sujetas a la corrección que haya en Wall Street, en función de los datos de inflación y de actividad de la economía norteamericana. Y luego a las vicisitudes de la economía local. Los bancos no creo que tengan buenas noticias de corto plazo y las energéticas tampoco. Creo que van a arrastrarse como los bonos, sin grandes variaciones hacia arriba.

Periodista: ¿Cómo ve el escenario político? ¿Qué movimientos ve en el PRO?

José Tasa: Por lo pronto creo que el partido en serio comenzará en febrero. En noviembre la atención de todos se centrará en el Mundial de Qatar y luego en enero las vacaciones estarán cerradas a cualquier anuncio político. No creo que se adelanten las elecciones en la Provincia de Buenos Aires porque al FdT le conviene ir atado a las presidenciales apostando a que Javier Milei le reste votos a Juntos por el Cambio.

Periodista: ¿Y cómo ve ese fenómeno?

José Tasa: Creo que está cometiendo algunos errores por sinceridad económica como fueron sus declaraciones sobre la venta de órganos. El desafío que enfrenta es mantener su caudal de apoyos cuando vaya presentando a sus candidatos en los diferentes distritos del país. Es muy difícil hacer un discurso contra la casta política y presentar una lista de acompañantes en cada provincia que no tenga un pasado de casta política. Hay que ver cómo encara ese desafío Milei. En JxC mantienen la estrategia del “laissez faire”, apostando a que el candidato libertario se desgaste con el correr de las semanas y por sus declaraciones. Veremos. Resta una eternidad para las elecciones presidenciales.