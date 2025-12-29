Revive el plazo fijo: el banco que paga más hoy lunes 29 de diciembre

Por eso, especialistas financieros recomiendan analizar diariamente las tasas vigentes, aprovechar las opciones digitales y no quedarse únicamente con el banco de siempre.

¿En qué banco conviene invertir hoy?

Según los datos actualizados a este lunes 29 de diciembre, los bancos que ofrecen las mejores tasas para plazos fijos online a 30 días son entidades medianas y digitales que, para captar depósitos, pagan rendimientos superiores al promedio del sistema.

Entre las opciones más competitivas se destacan:

Reviven las tasas de interés: qué muestra la tabla del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente una tabla comparativa de tasas de interés, donde se incluyen tanto los bancos con mayor volumen de depósitos como aquellos que informan tasas para personas que no son clientes.

Este relevamiento oficial permite observar con claridad quiénes pagan más y quiénes se mantienen rezagados en la competencia por captar pesos.

Según el último informe, el ranking completo de tasas es el siguiente:

Crédito Regional : 28% para clientes y 28,5% para no clientes

Banco Bica : 28%

Banco VOII : 28%

Banco REBA : 28%

Banco Meridian : 28%

Banco CMF : 28%

Banco del Sol : 27,5%

Banco de la Provincia de Córdoba : 27%

Banco Macro : 27%

Banco Mariva : 27%

Bibank : 26%

Banco de Comercio : 25%

Banco de Tierra del Fuego : 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Julio : 24,5%

Banco de Corrientes : 24%

Banco Hipotecario : 23,5% para clientes y 26% para no clientes

Banco del Chubut : 23,5%

Banco ICBC : 23,5%

Banco Nación : 23,5%

Banco Comafi : 23%

Banco Credicoop : 23%

Banco Formosa : 23%

Banco Dino : 22%

Banco Masventas : 22%

Banco Provincia : 22%

BBVA : 21%

Santander : 21%

Banco Galicia : 21%

Banco Ciudad: 20,5%

El contraste es claro: los bancos tradicionales pagan menos, mientras que las entidades regionales y digitales encabezan el ranking.

Plazo fijo tradicional vs. plazo fijo online

Uno de los factores clave que explica estas diferencias es el canal de contratación. En la mayoría de los casos, los plazos fijos online pagan una tasa superior a los presenciales.

Además, muchos bancos permiten constituir plazos fijos sin ser cliente, una alternativa cada vez más utilizada por ahorristas que buscan mejor rendimiento sin cambiar de banco principal.

Este tipo de inversión puede realizarse completamente desde una computadora o celular, con acreditación automática del capital y los intereses al vencimiento.

El auge de las billeteras virtuales

En paralelo al sistema bancario tradicional, las billeteras virtuales ganan terreno como opción de inversión de corto plazo. Aunque no funcionan exactamente igual que un plazo fijo, ofrecen rendimientos diarios que, en algunos casos, superan ampliamente las tasas bancarias.

Según datos de la consultora Trascendo, estas son las billeteras virtuales con mejor rendimiento actual:

Carrefour Banco : 32%

Fiwind : 32%

Cocos Pay : 27,01%

Banco Bica : 25%

Montemar Pay : 25%

Ualá (Uilo) : 22%

Taca Taca : 21,54%

Brubank : 21%

Naranja X : 21%

Ualá (FCI) : 20,81%

Prex : 19,35%

Banco Supervielle : 18,98%

Cencopay : 18,25%

Claro Pay : 18,25%

Personal Pay : 17,89%

Mercado Pago : 17,89%

Lemon Cash : 17,16%

Banco Galicia : 16,43%

AstroPay : 16,43%

Letsbit: 15,70%

Estas plataformas se destacan por su liquidez inmediata, lo que significa que el dinero puede retirarse en cualquier momento, una ventaja frente al plazo fijo tradicional, que obliga a inmovilizar los fondos.

¿Conviene el plazo fijo o una billetera virtual?

La respuesta depende del perfil del inversor. Para quienes buscan seguridad total y previsibilidad, el plazo fijo sigue siendo una opción sólida. Para quienes priorizan flexibilidad y liquidez, las billeteras virtuales resultan atractivas, aunque con mayor exposición a cambios en la tasa diaria.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en una recomendación central: no dejar el dinero quieto. Incluso una tasa baja puede ser preferible a no generar ningún rendimiento en un contexto inflacionario.

Claves para elegir bien dónde invertir

Antes de constituir un plazo fijo o elegir una billetera virtual, es importante tener en cuenta: