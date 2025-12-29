El primer mes del 2026 comenzará con una serie de aumentos. Al menos siete rubros tendrán subas confirmadas desde los primeros días de enero, entre ellos alquileres, prepagas, transporte público, tarifas de servicios, entre otros.
El primer mes del 2026 llega con nuevas subas en los hogares argentinos. El transporte público y los alquileres son algunos de los rubros que incrementarán sus valores.
Alquileres, transporte y servicios: uno por uno, los aumentos que llegan en enero 2026
Uno de los ajustes más relevantes será el de los alquileres. Los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un incremento del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien el indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, el ajuste de enero será levemente superior al de diciembre, cuando el aumento fue del 28,67%.
En noviembre había sido del 38%, en octubre del 46,1% y en septiembre del 50,3%.
Se espera un nuevo aumento en naftas y combustibles. Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Energía aplicará, salvo una nueva postergación, el incremento total pendiente de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a 2024 y a los primeros trimestres de 2025. El ajuste impositivo se trasladará directamente al precio final del litro de nafta y gasoil en los surtidores.
En el rubro salud, las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta 2,5%, un incremento que también alcanzará a los copagos. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recordaron que los usuarios pueden consultar los detalles de sus planes a través de la plataforma digital oficial, donde se pueden comparar precios, prestadores y modalidades de cobertura.
El transporte público también registrará aumentos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos se incrementará 4,4%.
En la provincia de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1 de enero.
También en la Ciudad de Buenos Aires subirá la tarifa del subte. Desde enero, el pasaje pasará de $1206 a $1259, mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $440,67.
Otro golpe al bolsillo llegará desde la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. A partir del 16 de enero, las tarifas subirán 21,8%. Con este incremento, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.
Con IVA incluido, los valores para la renovación de la VTV son los siguientes:
En cuanto a los servicios de cable, internet y telefonía, las empresas comenzaron a notificar a sus clientes que aplicarán nuevos ajustes en los primeros días de enero. Los incrementos oscilarán entre 3% y 4,5%, de acuerdo con la operadora y el tipo de servicio contratado.