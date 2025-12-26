El Banco Central registró en noviembre la menor demanda de dólares desde la salida del cepo

En noviembre, además, una porción relevante de la demanda minorista fue compensada por ventas realizadas por los propios individuos, que totalizaron USD 509 millones brutos. Esa dinámica explica que el flujo neto de divisas destinado al atesoramiento haya sido considerablemente menor que en los meses previos.

El contexto electoral

Si se amplía la mirada, los datos oficiales muestran que la compra de dólares por parte de las personas humanas estuvo fuertemente condicionada por el levantamiento del cepo cambiario y por el contexto electoral. Tras la flexibilización de las restricciones, la demanda fue en ascenso durante varios meses: en abril se compraron USD 2.077 millones; en mayo, USD 2.283 millones; en junio, USD 2.468 millones; y en julio, USD 3.473 millones.

En agosto se observó una baja a USD 2.448 millones, pero en septiembre se alcanzó un máximo histórico de USD 5.130 millones. En octubre, ya en plena recta electoral, la compra minorista descendió levemente a USD 4.731 millones. Recién en noviembre se produjo una caída marcada, que convirtió a ese mes en el de menor demanda desde la eliminación de las restricciones cambiarias.

Pese a esta desaceleración, el volumen acumulado sigue siendo elevado. Desde la salida del cepo, las personas físicas compraron USD 24.206 millones en el mercado formal.

En cuanto al resultado cambiario agregado, el Banco Central informó que en noviembre el sector privado no financiero fue comprador neto de divisas por USD 151 millones. Dentro de ese conjunto, la demanda minorista fue compensada parcialmente por otros segmentos.

El sector real, excluyendo oleaginosas y cereales, registró ventas netas por USD 806 millones, impulsadas por ingresos vinculados a deuda, inversión extranjera directa y operaciones financieras. El complejo de oleaginosas y cereales aportó ingresos netos por USD 541 millones, mientras que las entidades financieras vendieron USD 467 millones en el mercado oficial. El Tesoro Nacional, en tanto, fue comprador neto por USD 247 millones, con pagos netos del BCRA por USD 56 millones.