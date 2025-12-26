En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Dólar
ECONOMÍA

El Banco Central registró en noviembre la menor demanda de dólares desde la salida del cepo

La demanda minorista de divisas cayó casi USD 3.000 millones respecto de octubre, el mes marcado por las elecciones. Según el Banco Central, las personas físicas compraron USD 1.597 millones en billetes y vendieron USD 509 millones.

El Banco Central registró en noviembre la menor demanda de dólares desde la salida del cepo

La demanda de dólares por parte de las personas físicas registró en noviembre una baja pronunciada en comparación con octubre, un mes atravesado por el proceso electoral y un fuerte comportamiento defensivo de los ahorristas. De acuerdo con el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central, las compras brutas de billetes realizadas por las denominadas “personas humanas” alcanzaron los USD 1.597 millones, mientras que las ventas brutas sumaron USD 509 millones.

Leé también A días del cierre del año, la Bolsa se acerca a un nivel histórico: a cuánto cotiza el dólar
El Merval se prepara para cerrar un año con una suba muy importante de los valores y acciones. El dólar oficial, otra vez sube. (Foto: A24.com)

La diferencia con octubre fue significativa. En ese mes, la compra minorista había trepado a USD 4.731 millones, lo que implica que en noviembre la demanda se redujo en torno a USD 3.000 millones. El retroceso también se reflejó en la cantidad de participantes: durante noviembre compraron dólares cerca de 1,1 millones de personas y vendieron unos 692 mil, frente a los 1,6 millones de compradores y 784 mil vendedores registrados en octubre. En términos netos, unas 500 mil personas menos participaron del mercado.

banco-central-1203451

El menor ritmo de compras quedó en evidencia al comparar ambos meses. Mientras que en octubre la demanda de billetes se vio impulsada por el calendario electoral y la búsqueda de cobertura cambiaria, en noviembre el comportamiento fue más moderado. Según detalló el BCRA, los egresos netos por parte de individuos estuvieron explicados principalmente por compras netas de billetes sin destino específico por USD 1.088 millones.

La autoridad monetaria aclaró que una parte de esos dólares adquiridos no necesariamente se traduce en un aumento de los activos externos de los hogares, ya que permanecen depositados en cuentas locales o se utilizan posteriormente para cancelar consumos con tarjetas en moneda extranjera.

En noviembre, además, una porción relevante de la demanda minorista fue compensada por ventas realizadas por los propios individuos, que totalizaron USD 509 millones brutos. Esa dinámica explica que el flujo neto de divisas destinado al atesoramiento haya sido considerablemente menor que en los meses previos.

El contexto electoral

Si se amplía la mirada, los datos oficiales muestran que la compra de dólares por parte de las personas humanas estuvo fuertemente condicionada por el levantamiento del cepo cambiario y por el contexto electoral. Tras la flexibilización de las restricciones, la demanda fue en ascenso durante varios meses: en abril se compraron USD 2.077 millones; en mayo, USD 2.283 millones; en junio, USD 2.468 millones; y en julio, USD 3.473 millones.

En agosto se observó una baja a USD 2.448 millones, pero en septiembre se alcanzó un máximo histórico de USD 5.130 millones. En octubre, ya en plena recta electoral, la compra minorista descendió levemente a USD 4.731 millones. Recién en noviembre se produjo una caída marcada, que convirtió a ese mes en el de menor demanda desde la eliminación de las restricciones cambiarias.

Pese a esta desaceleración, el volumen acumulado sigue siendo elevado. Desde la salida del cepo, las personas físicas compraron USD 24.206 millones en el mercado formal.

En cuanto al resultado cambiario agregado, el Banco Central informó que en noviembre el sector privado no financiero fue comprador neto de divisas por USD 151 millones. Dentro de ese conjunto, la demanda minorista fue compensada parcialmente por otros segmentos.

El sector real, excluyendo oleaginosas y cereales, registró ventas netas por USD 806 millones, impulsadas por ingresos vinculados a deuda, inversión extranjera directa y operaciones financieras. El complejo de oleaginosas y cereales aportó ingresos netos por USD 541 millones, mientras que las entidades financieras vendieron USD 467 millones en el mercado oficial. El Tesoro Nacional, en tanto, fue comprador neto por USD 247 millones, con pagos netos del BCRA por USD 56 millones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Dólar Cepo
Notas relacionadas
Las acciones argentinas tuvieron una leve suba en Wall Street, los bonos acompañaron y el dólar cedió
Vacaciones a Brasil y al exterior con Pix y tarjetas, ¿cómo evitar el recargo del "dólar tarjeta"?
Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Milei
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar