Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Milei

Entre el 4 de diciembre y el miércoles de la semana pasada, los depósitos en dólares del Ministerio de Economía en el Banco Central se incrementaron de manera significativa. Según un informe de Invecq, pasaron de USD 97 millones a casi USD 2.000 millones en apenas ocho jornadas hábiles.

Ese salto del 1.962% respondió a varios factores: compras en el mercado por unos USD 630 millones, ingresos netos de organismos internacionales —principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo— por USD 360 millones y USD 910 millones obtenidos a través de la colocación del BONAR 2029N.

En paralelo, esta semana se firmaron los contratos para la concesión y transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas del Comahue, entre ellas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con este paso se completó el proceso de privatización y comenzó la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. Aún resta definir cuándo ingresarán los USD 700 millones asociados a la operación y si esos fondos estarán disponibles antes del pago de enero. De concretarse, el monto pendiente para afrontar los vencimientos se reduciría a unos USD 1.700 millones.