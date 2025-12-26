En vivo Radio La Red
Economía
Reservas
Banco Central
ECONOMÍA

Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Milei

El stock de reservas brutas trepó a USD 43.610 millones, impulsado por la suba del precio del oro y las compras de dólares del Tesoro.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron su nivel más elevado desde la asunción de Javier Milei, impulsadas por una fuerte suba del precio del oro y por las recientes compras de dólares realizadas por el Tesoro. El repunte se produjo en la antesala del pago de un vencimiento de deuda por USD 4.200 millones previsto para el 9 de enero.

No compren nada en Pilar: por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes

De acuerdo con el informe diario del BCRA, este viernes las reservas totalizaron USD 43.610 millones, tras aumentar USD 596 millones en una sola jornada. El monto representa el valor más alto desde agosto de 2025, cuando las tenencias habían llegado a USD 43.014 millones.

En el balance semanal, el stock de reservas brutas creció USD 1.197 millones. Una parte significativa de ese incremento se explica por la revalorización del oro, activo del que el Banco Central posee 1,98 millones de onzas. Con una cotización que hoy ronda los USD 4.561, el metal precioso volvió a ganar peso dentro del balance de la autoridad monetaria.

Otro factor clave fue el accionar del Tesoro Nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que en las últimas semanas se adquirieron cerca de USD 900 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de reforzar los fondos destinados al pago de la deuda de enero.

Entre el 4 de diciembre y el miércoles de la semana pasada, los depósitos en dólares del Ministerio de Economía en el Banco Central se incrementaron de manera significativa. Según un informe de Invecq, pasaron de USD 97 millones a casi USD 2.000 millones en apenas ocho jornadas hábiles.

Ese salto del 1.962% respondió a varios factores: compras en el mercado por unos USD 630 millones, ingresos netos de organismos internacionales —principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo— por USD 360 millones y USD 910 millones obtenidos a través de la colocación del BONAR 2029N.

En paralelo, esta semana se firmaron los contratos para la concesión y transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas del Comahue, entre ellas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con este paso se completó el proceso de privatización y comenzó la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. Aún resta definir cuándo ingresarán los USD 700 millones asociados a la operación y si esos fondos estarán disponibles antes del pago de enero. De concretarse, el monto pendiente para afrontar los vencimientos se reduciría a unos USD 1.700 millones.

