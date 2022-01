Satellogic ya cotiza en Wall Street y se perfila como el próximo unicornio argentino

Aunque todavía no se conocen los detalles de la valuación de mercado después de comenzar a cotizar en la Bolsa, durante los días previos se especulaba que podría alcanzar una cifra cercana a los US$ 800 y US$ 1.100 millones de dólares. Esto, además, la convertiría en la empresa unicornio argentina número 12, tal como lo adelantó A24.com en septiembre del año pasado, luego del acuerdo de fusión con CF Acquisition Corp V.

En un comunicado, la compañía sólo informó que “en relación con el cierre de la combinación de negocios y otras transacciones, Satellogic recibirá ganancias brutas de aproximadamente US$ 262 millones ”.

Qué hace la compañía

Satellogic es la primera empresa de análisis geoespacial integrado verticalmente que impulsa resultados reales con conocimientos a escala planetaria.

Embed Bring on the bells and bubbles, we’re officially #nasdaqlisted https://t.co/6tJmASpS4d — Satellogic (@Satellogic) January 26, 2022

Cuentan con unos 200 empleados y con oficinas en Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Montevideo (Uruguay), Charlotte y Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Tel Aviv (Israel) y Beijing (China).

Su objetivo es democratizar el acceso a los datos geoespaciales mediante una plataforma propia de información que permita ayudar a resolver problemas urgentes del mundo, como el cambio climático, la transformación energética y el suministro de agua y alimentos.

Satellogic: el próximo unicornio argentino

Con estas novedades, la compañía de nanosatélites se posicionó de la mejor manera para convertirse en la empresa “unicornio” argentina número 12.

En ese sentido, el 2021 fue muy prolífico para las empresas argentinas. En no más de 10 meses, 6 compañías de origen nacional lograron convertirse en unicornio al superar los US$ 1000 millones de valoración de mercado e ingresaron al selecto grupo que integraban Mercado Libre, OLX, Despegar, Globant y Auth0.

El año pasado, las compañías que alcanzaron la cifra mágica en su valoración fueron: Vercel, Aleph, Bitfarms, Ualá, Mural y Tiendanube.

El 2022 parece traer más buenas noticias y seguir la tendencia con un nuevo unicornio de la mano de Satellogic.