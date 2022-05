Se unieron para superar la pandemia y salieron fortalecidos en la nueva realidad

De hecho, en muchos casos, esa sinergia les permitió aprovechar las oportunidades surgidas en un nuevo contexto de permanente cambio e incertidumbre, donde quienes se mueven más rápido son quienes ganan.

Superar la pandemia desde la sinergia

Estas inesperadas alianzas priman -por el momento- entre las empresas de tecnología, que son las que están en los cimientos de los cambios vertiginosos que vive el mundo actual.

Sin embargo, aparecen otros mercados, como el del real estate, donde encontraron que a partir de la visualización de un destino en común pueden salir fortalecidos con una posición de ventaja competitiva.

Este es el caso de NK, parte del holding inmobiliario Nómada, que surgió como resultado de la unión de este grupo con Neumann Kohn, un estudio de arquitectura con más de 35 años en el mercado. De esta manera, la propuesta de NK reúne lo mejor de ambas organizaciones: el diseño y la ejecución de las obras, con la búsqueda de generar experiencias diferenciales orientadas a equipos de trabajo.

“Una de nuestras especialidades es el desarrollo de edificios corporativos premium, que es un mercado muy impactado por la pandemia y que nos llevó a encontrar nuevas estrategias para continuar ofreciendo nuestro abordaje diferencial en la forma de habitar los espacios de trabajo”, relata Alex Sakkal, co-fundador y director comercial de Grupo Nómada.

De esta manera, destaca, “encontramos en Neumann Kohn al socio ideal para ofrecer arquitectura corporativa, reuniendo experiencia e innovación en una misma propuesta”.

Negocios: estandarizar para escalar más rápido

El fortalecimiento que resulta de estas uniones o alianzas, también quedó plasmado en el caso de Solucionet, empresa especializada en crear y acelerar la venta online y Menze, compañía dedicada al desarrollo tecnológico para eCommerce. La primera, venía creciendo de forma exponencial, abriendo operaciones en 5 países y quintuplicando su staff.

Con clientes como Mercado Libre, Black&Decker, Ford, Fiat, Renault, FV, Stanley, Dewalt, BGH, CNH Industrial, Citric, Saint-Gobain, PepsiCo México, entre otros, la compañía surgió en 2017 a partir de la necesidad de lograr estandarizar y generar escalabilidad en el comercio electrónico.

Decididos a profundizar esta visión y seguir con su ritmo de crecimiento, generaron esta alianza: “Encontramos necesidades comunes en nuestros clientes, de manera que la unión con Menze nos permite no sólo aportar nuestro know how y equipo para problemáticas puntuales, sino también generar productos alrededor de esos puntos en común”, explica Andrés Huczneker, co-fundador y CEO de Solucionet.

De esta manera, añade, “nuestra empresa se fortalece desde lo tecnológico, al tener la capacidad de implementación a mayor velocidad y también de integración, al ser los únicos en Latinoamérica que conectamos a Mercado Libre con Zendesk”, asegura.

Escalar operaciones o Latinoamérica en tus manos

Estas sinergias entre empresas también aceleran -para algunas- la oportunidad de regionalizarse. Ese es el caso de avenida+, una compañía especializada en conceptualización e implementación de marketplaces, con Mobi724 Global Solutions,una plataforma fintech basada en inteligencia artificial que permite a los bancos y a los vendedores ofrecer incentivos vinculados a los medios de pago en tiempo real.

“La principal ambición que tenemos es llevar nuestra propuesta de marketplaces a toda la región y encontramos el partner ideal que aporta todo su networking y alcance para acelerar y optimizar nuestro proceso de regionalización”, cuenta Daniel Jejcic, CEO de avenida+.

Asimismo, remarca, “nosotros les aportamos la plataforma y expertise tecnológico, para ofrecer un abanico más amplio de soluciones a nuestros clientes”.

En definitiva, las alianzas entre empresas no son una novedad en el mundo de los negocios, aunque según PwC, estas uniones podrían estar impulsadas por cambios en los comportamientos y también por un enfoque mayormente tecnológico de todos los sectores, en la búsqueda de ser líderes de la pos pandemia.

Sin dudas, las empresas argentinas, acostumbradas a un contexto incierto y a la dificultad de establecerse objetivos de largo plazo, llegan “bien entrenadas” a este nuevo paradigma de vértigo y necesidad de rápidos reflejos para pegar un golpe de timón si la realidad lo impone.