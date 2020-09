Así no se puede seguir: evalúan nuevas medidas

El análisis de Maxi Montenegro sobre la salida de depósitos en dólares de los bancos y las alarmas que suenan (Foto: Captura de Tv)

Pese al nuevo supercepo, el Banco Central sigue vendiendo reservas y eso está encendiendo todas las alarmas en la Casa Rosada. En 6 días la autoridad monetaria vendió 237 millones de dólares.

"El Banco Central debe cerrar todos los canales de salida de dólares", explicó Maxi Montenegro en su editorial de MMD. El objetivo es dar mayor certeza sobre el rumbo a seguir y bajar la expectativa de devaluación.

"En este contexto, faltan insumos para la producción y tenés un problema de abastecimiento".

"Con el nuevo súpercepo compramos tiempo, pero igual terminás en el choque".

“En 7 días hábiles se fueron de los bancos más de 750 millones de dólares”.

"Estuviste 10 días con feriado cambiario, con gente que no podía comprar un sólo dólar en el mercado oficial, y eso generó todo tipo de rumores y que en 7 días hábiles se fueran depósitos por 752 millones de dólares. A un promedio de 107 millones de dólares diarios".

"La secuencia es preocupante porque el jueves salieron 237 millones".

“Los bancos tienen una enorme liquidez. No hay un problema de que los bancos no puedan responder por estos dólares. Pero si los depositantes se llevan los dólares a su casa caen las reservas brutas del Banco Central. Y eso potencia la incertidumbre”.

"Esto no es sostenible y hay que tomar nuevas medidas. Pueden cerrar totalmente el cepo o hacer un mix e ir devaluando el tipo de cambio".

"Y tenés la alternativa de tratar de tomar una serie de medidas que bajen fuertemente las expectativas de devaluación. Anunciar oferta extraordinaria de dólares, subir la tasa de interés de los plazos fijos, anunciar tu plan fiscal y monetario...".

"Esto tarde o temprano no termina bien si no tomás nuevas medidas coordinadas. No solo por el lado de la demanda".