Sergio Massa, entre la euforia por la aprobación del FMI y el pánico por la inflación de agosto

-José Tasa: Hoy (por el domingo) es el encuentro con funcionarios del Tesoro norteamericano y con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Creo que más allá de que quedan algunos temas abiertos, se aprobará esta semana el desembolso del FMI a la Argentina por la revisión de las metas al segundo trimestre del año. Funcionarios de Massa me aseguraron escuetamente que “todo marcha bien”, en medio de jornadas de 12 horas de trabajo. Fíjese que está el equipo económico a pleno, desde Gabriel Rubinstein a Lisandro Clery pasando por Leo Madcur, Marco Lavagna y un hombre clave, Raúl Rigo, quien maneja las cuentas públicas al dedillo. El fin de semana se sumó Miguel Pesce. No quedó nadie en Buenos Aires. La reunión con el Tesoro norteamericano servirá para lograr el apoyo de EE.UU. en la reunión de directorio del FMI cuando se trate el desembolso de cerca de u$s 4.100 millones a la Argentina.

-Periodista: ¿Mejoró la relación con organismos tras la llegada de Massa?

-José Tasa: Así es. Fundamentalmente existe unidad de mando, y una dirección hacia la que quiere llevar la economía. Después hay que poner todo en práctica, lo que no es fácil. Fíjese lo que está sucediendo con el aumento de tarifas. Recién el viernes se publicaron los nuevos cuadros tarifarios pero las distribuidoras de electricidad y de gas aún no recibieron los listados con las personas a las cuales se les eliminaron los subsidios. El impacto fiscal es bajo este año pero igual es mala señal si se demora la puesta en marcha de esta medida. El miedo al precipicio unió al Frente de Todos. Pero el trabajo por delante es muy duro…

-Periodista: ¿Por qué lo dice?

-José Tasa: Porque hay muchos problemas hoy en lo económico. Fíjese en las restricciones que existen en el mercado cambiario. Una de las preguntas que hicieron en Houston al equipo económico provino de un ejecutivo de Schlumberger preocupado por el acceso a dólares. El dólar soja hizo ganar tiempo al gobierno lo que no es poco. Pero en la relación con el campo es una de cal y otra de arena. Piense que tras el dólar a $200 le impusieron una suba fuerte de tasas a los que no liquidan la producción de soja. Muy rara esa presión tras un gesto de acercamiento. Después está el drama de la inflación. No veo ninguna medida que apunte a contener el alza de los precios. Al contrario.

-Periodista: ¿Por qué lo dice?

-José Tasa: Observe que por el dólar soja van a emitir 15% más de la base monetaria. Por más que luego lo absorba el BCRA con leliq, hay impacto en precios. Le digo más, lo peor que puede hacer el BCRA es emitir más deuda para absorberlos a tasas del 100%... Los intereses de la deuda que emite el BCRA es lo que se llama emisión endógena. El balance del Banco Central además es un colador. Le vuelven a dar un título de deuda del Tesoro por esa emisión de pesos, un papelito que cotiza al 25% de paridad. Por ello mi preocupación por el rumbo de los precios.

-Periodista: Al mismo tiempo están acelerando el “crawling peg”…

-José Tasa: Exacto. Ahora lo hacen al ritmo del 6%. Por ello le digo que lo más probable es que veamos mes a mes una suba de precios en este nuevo escalón del 6%. Difícil que baje de ese porcentaje. Es muy alto por más que nos acostumbremos y tiene impacto en pobreza y nivel de actividad. Empresarios del sector electrodoméstico me señalaban que ya tienen caída en las ventas medidas en unidades. Esto es impacto directo de la inflación y de la fuerte suba de las tasas en pesos. Los pagos mínimos en las tarjetas de créditos son un suicidio financiero.

-Periodista: ¿Cómo ve la situación política?

-José Tasa: Creo que Sergio Massa dentro del Frente de Todos va quedando como el único bien posicionado. Del lado de Juntos por el Cambio, sobran candidatos pero hay una balacera interna muy fuerte. Mauricio Macri decidirá en marzo o abril a quién apoyará o bien si se va a presentar en las próximas elecciones. Horacio Rodríguez Larreta está inmerso en la campaña y este fin de semana su destino fue Córdoba. Lo llamativo fue lo sucedido en la red social Instagram el sábado con un posteo de su ex mujer. Patricia Bullrich sigue buscando apoyos dentro de su fuerza pero no cuenta con financiamiento para su campaña. Manes está en una postura intermedia que me parece que no convence a los vastos sectores de la sociedad que quieren una actitud más firme contra el kirchnerismo. Nadie toma en cuenta que en noviembre seguramente se reabre la causa Hotesur, que tiene su conexión financiera con Vialidad Nacional. La política se mide como al dólar: cada día es una batalla diferente.