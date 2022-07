-Periodista: El blue a 338 pesos… ¿Y ahora?

-José Tasa: Suena muy caro pero nunca hay que subestimar la capacidad del gobierno de Alberto Fernández de cometer errores. Fíjese que este almuerzo nos puede costar 25 dólares por persona, tomando vino. Argentina está regalada. Pero el problema es que puede estar más regalada. Mi impresión es que los mercados descuentan gran parte de lo mal que se puede poner la economía, lo político y lo social en la Argentina en el corto plazo. Casi el 90%. Las paridades de los bonos en 18% reflejan ese sentimiento.

-Periodista: El dólar puede seguir subiendo entonces…

-José Tasa: Seguramente. La única incógnita es la velocidad a la que lo hace. En el Gobierno insistían en que había que anunciar nuevas medidas en este fin de semana. Miguel Pesce señaló que no había que anunciar nada. Se nota que triunfó su postura. El titular del Banco Central, tras la huída de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, se convirtió en el hombre más confiable para Alberto Fernández. Por encima de Batakis obviamente, a quien el propio Pesce recomendó para el cargo. Algo de oxígeno Pesce recuperó el viernes con el descenso del blue. Igualmente su fuente de preocupación no pasa sólo por el mercado financiero sino también por el Instituto Patria donde lo tienen en la mira.

-Periodista: ¿Cómo ve el viaje de Batakis a Washington?

-José Tasa: Buena decisión. Es importante la señal que envían. El acuerdo está prácticamente caído con la brecha cambiaria en 160% y los desvíos ya incurridos por Guzmán al 30 de junio pasado. Muestra que están preocupados por quedarse sin apoyo del organismo lo cual sería como caer al precipicio. Batakis y Pesce lo saben. Es lo que me confiesan mis fuentes del BCRA. Ahora bien, deben cumplir con el encarrilamiento de las cuentas públicas. Fíjese lo que acontece con el recorte de los subsidios energéticos. Pasa recién para septiembre la puesta en marcha de la segmentación. Siempre y cuando el proceso se vaya desarrollando sin inconvenientes. El problema que tienen ahí es si los que piden mantener subsidios son pocos y no llegan a los 7 millones. No pueden disponer un aumento cuando al mismo tiempo prometieron que sólo al 10% de la población de más altos recursos le iban a quitar subsidios. Otro frente interno lo tienen con los gobernadores que no quieren digerir el impacto político de esa medida. Veremos cómo se desarrolla en las semanas por delante.

-Periodista: Las acciones están regaladas… ¿No recomienda ir gradualmente hincándoles el diente?

-José Tasa: Puede ser. El Merval en dólares al tipo de cambio del “contado con liqui” es un obsequio. Pero de nuevo: pueden estar más baratas. Observe por ejemplo los bancos. Aún no sufrieron el embate que se derivaría de una nueva restructuración de la deuda. Tampoco está claro cómo van a resolver la bola de nieve de las leliq, papeles que posee todo el sistema financiero. Quizás miraría algunas compañías energéticas. Pero de nuevo, hay que ser conscientes que el dólar puede subir más que el valor de la acción en pesos. Por ende, se puede perder con la inversión, valuada como corresponde al tipo de cambio financiero, con el precio del dólar en la Bolsa. Tome en cuenta que en la gestión Batakis en dólar “contado con liqui” trepó ya 29%, el blue 41% mientras que el Merval en pesos lo hizo 26%. El que apostó el Merval con Batakis, perdió.

-Periodista: ¿Y los bonos?

-José Tasa: No encuentro motivos para que reboten rápidamente. Lo único que podría ocurrir es si el gobierno anuncia un plan serio en lo fiscal que asegure que se cumple la meta con el FMI este año y el próximo. No creo que haya un giro en el ADN del kirchnerismo en ese sentido por ahora. Si se acentúa la crisis quizás…La necesidad tiene cara de hereje,

-Periodista: ¿Y un nuevo dólar para el campo?

-José Tasa: Pesce se opone. La realidad es que no les va a quedar otra que devaluar en algún momento. El tipo de cambio quedó muy atrasado. La brecha en 160%. Antes, si son serios, deberían lanzar un plan fiscal creíble. No lo veo aún.

-Periodista: Se viene otra reunión de la Reserva Federal…

-José Tasa: Lo más probable es que suban la tasa en 75 puntos porcentuales. La inflación de junio mostró que Jerome Powell viene corriendo de atrás a la suba de precios, algo imperdonable para un banquero central. Ahora debe evitar caer en recesión con suba de precios latente. La famosa estanflación. Mala praxis hay en todos lados parece en lo económico. La diferencia está en la magnitud.