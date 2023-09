Trabajo: estas son las habilidades y programas que llaman la atención de las empresas del sector tecnológico

“En un entorno tecnológico en constante evolución, sabemos que el cambio es inevitable. Por eso, un equipo de tecnología exitoso valora la flexibilidad y la capacidad de adaptación, siendo ágil frente a las corrientes cambiantes de la innovación que avanzan rápidamente”, dice Guillermo González Aleman, CEO y fundador de Litebox, empresa de desarrollo de software que identificó las habilidades tecnológicas de mayor demanda en la actualidad dentro de su sector.

No obstante, no todo pasa por las habilidades técnicas en lo que hace a profesiones tecnológicas. Melisa Stupnik, líder del área de People & Culture de la compañía, comenta que desarrollar skills blandos es tan importante como la parte técnica.

“Tener pensamiento crítico y ligado a la resolución de problemas, la colaboración, el trabajo en equipo, aportar creatividad y pensamiento innovador, contar con habilidades sociales y de gestión de las emociones, saber adaptarse y tener una predisposición al aprendizaje continuo, resultan clave para la buena performance y bienestar de los equipos IT de hoy”, remarca la especialista.

Empleo: habilidades y programas que buscan las empresas

Programación y desarrollo de software

Los lenguajes más demandados varían según las tendencias y las necesidades de la industria y cada sector. Actualmente, JavaScript es la gran estrella al ser la principal para el desarrollo web; es esencial para la creación de sitios web interactivos y dinámicos, y en el contexto de proyectos móviles. React Native se posiciona como la opción principal y más recomendada.

Sin embargo, no hay que olvidar lenguajes como Phyton, Swift, Java, C#, C++ y Ruby, también entre los más destacados.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Están transformando diversas industrias: el manejo de algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora son muy demandadas.

Actualmente, hay diversos cursos o Bootcamps intensivos que permiten a los postulantes, sin conocimientos previos en programación, incorporar know-how en estas nuevas tecnologías con rápida salida laboral.

Nube y computación en la nube

En este entorno en constante cambio, aquellos profesionales que tienen un dominio de las plataformas y servicios en la nube están en una posición ventajosa para impulsar la transformación digital y aumentar la eficiencia operativa.

Las compañías están en búsqueda de especialistas en las principales plataformas como Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud, capaces de implementar y gestionar soluciones seguras y escalables en este entorno.

Gestión de proyectos y colaboración en línea

La capacidad de gestionar proyectos tecnológicos, trabajar en equipo y colaborar a distancia utilizando herramientas y plataformas de gestión de proyectos es cada vez más relevante.

Los postulantes actuales deben poder interactuar con plataformas de comunicación y Project Mangament tales como Slack, Notion, ClickUp, Google Workspace o Microsoft Teams. Estas herramientas resultan clave para poder trabajar de manera colaborativa y autónoma, siguiendo una metodología ágil.

Experiencia del usuario (UX) y diseño de interfaces

A medida que la experiencia del usuario se vuelve crucial para el éxito de los productos y servicios digitales, se buscan profesionales con habilidades en diseño de interfaces intuitivas, investigación de experiencia de usuarios y pruebas de usabilidad.