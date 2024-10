Tras hablar de la "deep motosierra", Sturzenegger les avisó a los empresarios: "No nos pidan bajar impuestos"

Enseguida, dijo que estas ideas del gobierno de Javier Milei se resumen en dos principios fundamentales: "El equilibrio fiscal y la libertad económica" apuntó.

Sturzenegger: "Entramos en la 'deep motosierra'"

En su plan para avanar con todo tipo de desregulaciones, el ministro dijo que esta nueva etapa, tras la ley bases se denomina como "deep Motosierra", por ir punto por punto a cada sector . En ese sentido dio varios ejemplos con el objetivo de no hacer por parte del Estado Nacional lo que pueden realizar los gobiernos de menor rango o el sector privado.

y para eso también apeló a otra figura que el gobierno de Javier Milei defiende y rescató de la historia: Juan Bautista Alberdi. Aunque hizo una adaptación más que coloquial a una frase del creador de las "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina".

"No me rompan las pelotas", la transcripción de Sturzenegger sobre Alberdi

El economista rememoró una pregunta habitual de famoso pensador tucumano, que sentó las bases para la Constitución de 1853. Recordó que hacía una pregunta: "¿Qué le dice la riqueza a las leyes?".

La respuesta del propio Alberdi fue como la de Diógenes a CarloMagno: "No me tapes al sol", dijo Sturzenegger, pero enseguida la "actualizó" y dijo: "Sería, no me rompas las pelotas".

El ministro de la desregulación apuntó que ahora, la liberación del peso del sector estatal con sus leyes y requisitos al sector privado desaparecen y abren el juego para una economía libre. En ese punto, hizo una clara distinción a los empresarios presentes para que dejen de solicitarle al gobierno lo que le piden desde hace décadas.

Sturzenegger: "Los empresarios no tienen que pedirme nunca más que les baje los impuestos"

Empeñado en marcar un cambio de época - fiel a una ideología "liberal", no usó la palabra libertario - también les reclamó al sector empresarial, presente en IDEA, que cambién su modo de pensar y actuar.

"Si me reclaman la baja de impuestos, tienen que saber que de algún lado hay que compensar ese recurso", les dijo para advertirles:" No me vengan a pedir eliminar un privilegio, lo que me tienen que pedir es que baje los gastos".

Para la lógica eonómica de Sturzenegger, la baja en el gasto representa menores impuestos y una transferencia de recursos para el sector privado. Dijo que Milei, en lo que lleva de gobierno hizo una baja de 30 puntos en el gasto y eso trajo una transferencia de 5 puntos del PBI al sector privado.

Elogió al presidente Javier Milei porque dijo que tiene una obsesión en el control del déficit cero que se "sale de escala", lo cual es una "bendición".

"Ya no les tapan el sol", le dijo Sturzenegger a los empresarios en IDEA

El funcionario describió una serie de regulaciones y controles, en varios aspectos de la ecnomía del país que calificó propios de Kafka, pero que ahora ya van quedando todos "afuera", usando lo que decía Milei en un spot de campaña. Por lo tanto, les dijo que ahora, llegó el turno para los empresarios para actuar. Volvió a repetirles con sus metáforas: "No me vengan a pedir bajas en los impuestos porque van a rebotar como pelotitas de ping pong".

En cambio, Sturzenegger les dio ejemplo de lo que ya deberían estar pensando y discutiendo, como por ejemplo una nueva ley laboral.

Sturzenegger: "Una ley laboral si no es buena para empresarios y trabajadores no va a ir a ningún lado"

De nuevo, les preguntó a los empresarios que estaban haciendo por el "cese". El ministro se sorprendió porque nadie respondió. Les dijo que ahora, el Estado se corre por lo que no esperen una nueva ley laboral. Dijo que ya es responsabilidad de los empresarios y los trabajadores.

"Si no hacen una ley que sea satisfactoria para empresarios y para trabajadores, no tendrá ningún sentido" los previno. Recordó que la los marcos de la ley bases, este posible nuevo ordenamiento laboral no será obligatorio. Deben aceptarlo los empresarios y los trabajadores. Si esto no sucede, no se aplicará y será letra muerta. "Por lo tanto, póngase a trabjar en algo que sea beneficioso para ambos sectores. El Estado se corrió y ya no les tapa el sol", remató.

El ministro se extendió durante 32 minutos en su participación en el coloquio de IDEA. Pero por su interés en desarrollar su pensamiento y el del actual gobierno solo hubo tiempo para dos preguntas.

Críticas al peridismo

En la parte final de su alocución dijo que falta mucho por cambiar todavía: "Aún no compensamos todo lo que destruyó el Kirchnerismo. Fueron 20 años de decadencia", señaló.

También - fiel a los funcionarios de este gobierno - criticó al periodismo. Dijo que muchas veces, cuando la prensa dice algo, "no se sabe si representa a la gente o a la casta".

Finalmente, con una pregunta que fue una despedida para su participación repitió el lema de IDEA ("Si no es ahora, cuando") para un mensaje a los empresarios: "Recojan el guante y pongan a hacer cosas. En un país libre, todo es más fácil".