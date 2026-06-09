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Subieron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país se acercó al piso de la era Milei

Las acciones de empresas argentinas tienen una buena jornada en la bolsa de Nueva York. Otro dato positivo de la macro es que el riesgo país vuelve a bajar y ya está casi al nivel más bajo anotado desde que Javier Milei llegó al poder.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Wall street con un buen día para las acciones argentinas y el reisgo país en baja. (Foto: A24.com)

Wall street con un buen día para las acciones argentinas y el reisgo país en baja. (Foto: A24.com)
Leé también El riesgo país perforó los 500 puntos y los bonos argentinos subieron
El riesgo país de la Argentina, por debajo de los 500 puntos. (Foto: A24.com).

Entre los ADR que operan en la Bolsa de Nueva York, las mayores alzas fueron encabezadas por BBVA, con una suba cercana al 6,8%, seguido por Banco Supervielle, Banco Macro y Loma Negra, todos con avances superiores al 5%. En la Bolsa de Buenos Aires, el índice Merval también operó en terreno positivo, impulsado principalmente por las acciones del sector financiero y de la construcción.

El otro dato destacado de la jornada fue la baja del riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide el sobrecosto que debe pagar la Argentina para financiarse en los mercados internacionales. El índice descendió hasta los 488 puntos básicos, ubicándose apenas cuatro puntos por encima del mínimo registrado durante la actual administración nacional en 484. Sin embargo, por la tarde el riesgo país volvió a subir 10 puntos y quedó en 498 puntos.

Analistas del mercado atribuyen el optimismo a una mejora del contexto internacional, especialmente por las señales de una desescalada del conflicto en Medio Oriente, lo que impulsó a los mercados emergentes y favoreció también a los activos argentinos. La baja en el precio del petróleo y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos contribuyeron a un mayor apetito por el riesgo entre los inversores.

498 puntos básicos del riesgo país

La baja del riesgo país

El riesgo país en la época que comenzó el 10 de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, tuvo su valor más bajo el 28 de enero de 2026 con 484 puntos. Su gestión arrancó en 1.930 puntos. Mientras daba los primeros pasos en el Gobierno, llegó hasta un pico de 2.100 puntos en enero de 2024.

A lo largo de 2025, con el descenso de la marcha inflacionaria, también cayó el riesgo país. Pero tras el resultado electoral de agosto de ese año, malo en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo nacional, subió otra vez por encima de los 1.000 puntos.

Lentamente comenzó a bajar y en los últimos meses se dieron valores significativos. Primero a perforar un piso de 600, luego el de 500 y los 487 de hoy lo ponen casi al nivel de fines de enero de este año. Para el Gobierno mantener un riesgo país por debajo de los 500 puntos constituye un paso importante en su objetivo de recuperar el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales. Aunque debe estar por debajo de los 400 puntos para no comprometer sus metas fiscales y que además, el préstamo de mercados internacionales sea a tasas razonables de pago.

El dólar, estable menos uno

El mercado de cambios se mantiene estable, que es lo que pretende el Gobierno. El dólar oficial minorista no presenta cambios y se mantiene a $1465 para la venta en el Banco Nación. De todas maneras, es el valor más alto desde el mes de febrero. Por su parte, la cotización mayorista también se encuentra estable y cotiza en los $1446,70.

El tipo de cambio se encuentra un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1774,75. El dólar MEP baja $4,09 (-0,3%) y figura en las pantallas a $1463. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1516,71, $9,86 menos que su cierre anterior (-0,6%).

En cambio, el "rebelde" en el mercado de divisas es el "blue". Se negocia a $1455. Se trata de una suba de $10 frente al lunes (+0,7%) y tocó el valor más alto desde principios de febrero. Pero ante la suba en Wall Street y la baja del riesgo país, el movimiento del dólar paralelo puede pasar desapercibido.

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