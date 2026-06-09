Subieron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país se acercó al piso de la era Milei

498 puntos básicos del riesgo país

La baja del riesgo país

El riesgo país en la época que comenzó el 10 de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, tuvo su valor más bajo el 28 de enero de 2026 con 484 puntos. Su gestión arrancó en 1.930 puntos. Mientras daba los primeros pasos en el Gobierno, llegó hasta un pico de 2.100 puntos en enero de 2024.

A lo largo de 2025, con el descenso de la marcha inflacionaria, también cayó el riesgo país. Pero tras el resultado electoral de agosto de ese año, malo en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo nacional, subió otra vez por encima de los 1.000 puntos.

Lentamente comenzó a bajar y en los últimos meses se dieron valores significativos. Primero a perforar un piso de 600, luego el de 500 y los 487 de hoy lo ponen casi al nivel de fines de enero de este año. Para el Gobierno mantener un riesgo país por debajo de los 500 puntos constituye un paso importante en su objetivo de recuperar el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales. Aunque debe estar por debajo de los 400 puntos para no comprometer sus metas fiscales y que además, el préstamo de mercados internacionales sea a tasas razonables de pago.

El dólar, estable menos uno

El mercado de cambios se mantiene estable, que es lo que pretende el Gobierno. El dólar oficial minorista no presenta cambios y se mantiene a $1465 para la venta en el Banco Nación. De todas maneras, es el valor más alto desde el mes de febrero. Por su parte, la cotización mayorista también se encuentra estable y cotiza en los $1446,70.

El tipo de cambio se encuentra un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1774,75. El dólar MEP baja $4,09 (-0,3%) y figura en las pantallas a $1463. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1516,71, $9,86 menos que su cierre anterior (-0,6%).

En cambio, el "rebelde" en el mercado de divisas es el "blue". Se negocia a $1455. Se trata de una suba de $10 frente al lunes (+0,7%) y tocó el valor más alto desde principios de febrero. Pero ante la suba en Wall Street y la baja del riesgo país, el movimiento del dólar paralelo puede pasar desapercibido.