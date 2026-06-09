La construcción y la industria volvieron a caer en abril: cuáles fueron los sectores más afectados

Construcción abril 2026

En contraste, varios materiales clave registraron fuertes caídas. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 18,9%, el yeso, 17,5%; las cales, 16,4%; y el asfalto, 15,5%.

También mostraron bajas el cemento portland, con 12,7%; el hormigón elaborado, con 10,2%; los pisos y revestimientos cerámicos, con 6,6%; los ladrillos huecos, con 6,3%; las placas de yeso, con 4,1%; y los artículos sanitarios de cerámica, con 3,6%.

La industria acumuló caídas en 12 de 16 sectores

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) también registró una caída de 2,8% frente a abril del año pasado. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la industria exhibió una baja de 2,4%.

La actividad manufacturera presentó un escenario mayormente negativo. Doce de las dieciséis divisiones industriales relevadas por el Indec registraron retrocesos interanuales.

Las bajas más pronunciadas correspondieron a productos textiles, con una caída de 22,2%, y maquinaria y equipo, que retrocedió 20,2%.

También se registraron descensos en prendas de vestir, cuero y calzado, con 15,9%; otros equipos, aparatos e instrumentos, con 11,4%; industrias metálicas básicas, con 11,2%; y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 10,7%.

Industria abril 2026

Otros sectores que cerraron abril en terreno negativo fueron productos minerales no metálicos, con una baja de 6,4%; productos de caucho y plástico, con 5,1%; muebles y colchones, con 5,1%; productos elaborados de metal, con 1,4%; y otro equipo de transporte, con 2,1%.

Entre las actividades que lograron crecer se destacaron sustancias y productos químicos, con una expansión de 16,7%; productos de tabaco, con 6,5%; refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con 5,6%; y madera, papel, edición e impresión, con 4,1%.

La reacción de Luis Caputo

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de su cuenta de X la evolución de los indicadores acumulados y sostuvo que el indicador tendencia-ciclo mostró señales positivas.

“El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, afirmó.

Caputo - Industria construcción abril

El funcionario también señaló que la construcción mostró mejoras en algunas variables vinculadas al empleo y la actividad. “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”, agregó.