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La construcción y la industria volvieron a caer en abril: cuáles fueron los sectores más afectados

El Indec informó que la construcción y la industria retrocedieron 2,8% interanual en abril. Textiles, maquinaria y automotores encabezaron las bajas.

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Textiles

Textiles, maquinaria y automotores encabezaron las bajas de la industria. (Foto: archivo).

La construcción y la industria manufacturera registraron una nueva caída en abril y profundizaron la desaceleración de la actividad económica, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores mostraron una baja interanual de 2,8% respecto del mismo mes del año pasado.

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El Indec informó que la actividad manufacturera creció 5% interanual en marzo, mientras que la construcción avanzó 12,7% respecto del mismo mes de 2025. (Foto: archivo).

Además, en la comparación desestacionalizada frente a marzo, la construcción retrocedió 4%, mientras que la industria cayó 2,1%, lo que consolidó una tendencia negativa durante el cuarto mes del año.

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Ambos sectores mostraron una baja interanual de 2,8% respecto del mismo mes del año pasado. (Foto: archivo)

Ambos sectores mostraron una baja interanual de 2,8% respecto del mismo mes del año pasado. (Foto: archivo)

Qué pasó con la construcción

De acuerdo con el informe oficial, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) descendió 2,8% en términos interanuales. A pesar de ese resultado, el sector acumuló una mejora de 2,1% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025.

Durante abril, el consumo aparente de insumos para la construcción mostró resultados dispares. Entre los rubros con mejor desempeño se ubicaron los insumos agrupados en la categoría "otros", que incluye grifería, vidrio para construcción y tubos de acero sin costura, con una suba de 16,1%. También crecieron el hierro redondo y aceros, con 15,7%, y las pinturas, con 10%.

Construcción abril 2026

En contraste, varios materiales clave registraron fuertes caídas. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 18,9%, el yeso, 17,5%; las cales, 16,4%; y el asfalto, 15,5%.

También mostraron bajas el cemento portland, con 12,7%; el hormigón elaborado, con 10,2%; los pisos y revestimientos cerámicos, con 6,6%; los ladrillos huecos, con 6,3%; las placas de yeso, con 4,1%; y los artículos sanitarios de cerámica, con 3,6%.

La industria acumuló caídas en 12 de 16 sectores

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) también registró una caída de 2,8% frente a abril del año pasado. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la industria exhibió una baja de 2,4%.

La actividad manufacturera presentó un escenario mayormente negativo. Doce de las dieciséis divisiones industriales relevadas por el Indec registraron retrocesos interanuales.

Las bajas más pronunciadas correspondieron a productos textiles, con una caída de 22,2%, y maquinaria y equipo, que retrocedió 20,2%.

También se registraron descensos en prendas de vestir, cuero y calzado, con 15,9%; otros equipos, aparatos e instrumentos, con 11,4%; industrias metálicas básicas, con 11,2%; y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 10,7%.

Industria abril 2026

Otros sectores que cerraron abril en terreno negativo fueron productos minerales no metálicos, con una baja de 6,4%; productos de caucho y plástico, con 5,1%; muebles y colchones, con 5,1%; productos elaborados de metal, con 1,4%; y otro equipo de transporte, con 2,1%.

Entre las actividades que lograron crecer se destacaron sustancias y productos químicos, con una expansión de 16,7%; productos de tabaco, con 6,5%; refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con 5,6%; y madera, papel, edición e impresión, con 4,1%.

La reacción de Luis Caputo

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de su cuenta de X la evolución de los indicadores acumulados y sostuvo que el indicador tendencia-ciclo mostró señales positivas.

“El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, afirmó.

Caputo - Industria construcción abril

El funcionario también señaló que la construcción mostró mejoras en algunas variables vinculadas al empleo y la actividad. “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”, agregó.

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