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Unicef indicó que la pobreza infantil bajó a 42,3% y es la más baja de 2018

Unicef estimó que la pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025, su nivel más bajo desde 2018, aunque prevé un repunte durante 2026.

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Unos 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza al finalizar 2025, según Unief. (Foto: archivo)

La pobreza alcanzó al 42,3% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina al cierre de 2025, lo que representa una mejora respecto de los registros de 2024 y del primer semestre del año pasado. No obstante, la organización advirtió que durante los primeros meses de 2026 podría producirse una reversión parcial de esa tendencia debido al deterioro de los ingresos, la aceleración de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de algunas prestaciones sociales, según un informe publicado esta tarde por Unicef.

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El informe "Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños", elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes a fines de 2025, el organismo detalló que la incidencia de la pobreza infantil se ubicó por debajo del 46,1% registrado en el primer semestre de ese año y del 52,7% observado en la segunda mitad de 2024.

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La pobreza alcanzó al 42,3% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina al cierre de 2025. (Foto: archivo)

La pobreza alcanzó al 42,3% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina al cierre de 2025. (Foto: archivo)

Qué sucede con la pobreza en menores de 18 años

Aun con esa mejora, la pobreza entre menores de 18 años continúa siendo considerablemente más alta que en la población general. Mientras la tasa general alcanzó el 28,2%, la infantil se ubicó 14 puntos porcentuales por encima.

De acuerdo con las estimaciones de la organización, unos 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza al finalizar 2025. Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando el indicador había sido del 41,6%.

Pobreza infantil - Unicef

Qué pasó con la indigencia

La evolución de la indigencia mostró una tendencia similar. El informe señala que la pobreza extrema afectó al 9,4% de los menores de edad, frente al 10,2% registrado en el primer semestre de 2025 y al 12,3% de fines de 2024. En la población general, en tanto, la indigencia se ubicó en el 6,3%.

En términos absolutos, la organización calculó que 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de indigencia.

Indigencia infantil - Unicef

De todos modos, el informe advierte que los avances registrados durante 2025 no modifican el carácter estructural de una pobreza extendida de niñas, niños y adolescentes, con niveles similares a los observados en 2018, señaló la entidad.

Entre los factores que contribuyeron a contener la pobreza extrema, Unicef destacó la continuidad de los programas de transferencias estatales. Según sus cálculos, sin estas políticas la indigencia infantil habría alcanzado el 15,8%, mientras que la pobreza habría llegado al 46,7%.

Desafíos a futuro

Sin embargo, la organización identificó señales de alerta para los próximos meses. Entre ellas mencionó la aceleración de la inflación, la caída de los ingresos reales y el ajuste fiscal, que afectó especialmente el poder de compra de la Prestación Alimentar.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cuenta con actualización automática por inflación, la Prestación Alimentar acumuló una caída real del 19% y continuó perdiendo capacidad de compra hasta la actualización aplicada en mayo de este año.

El informe evaluó además cuánto de la Canasta Básica Alimentaria cubren ambos beneficios. Mientras la AUH mantuvo una cobertura cercana al 67%, la Prestación Alimentar pasó de representar alrededor del 31% a cubrir apenas el 24% de la canasta en abril, antes de su actualización.

En ese contexto, las proyecciones preliminares elaboradas por Unicef indican que la pobreza general podría ubicarse en torno al 30,2% durante el primer semestre de 2026, dentro de un rango estimado de entre 28,5% y 32,6%.

Para los niños, niñas y adolescentes, la organización proyecta una tasa de pobreza del 44,4%, con un intervalo estimado de entre 42,6% y 46%.

La misma tendencia se observaría en la indigencia. Según las simulaciones estadísticas realizadas por la entidad, la tasa general podría aumentar del 6,3% al 7,2%, mientras que entre los menores de 18 años pasaría del 9,4% registrado al cierre de 2025 al 10,8%, con un rango estimado de entre 10,3% y 11,5%.

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