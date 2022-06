El abogado de Sebastián Villa manifestó: "Mi estrategia va a ser probar que el hecho denunciado no sucedió"

Qué dijo el abogado de Sebastián Villa

Sobre la pericia psiquiátrica a la que se sometió el futbolista de Boca Juniors, el letrado aseguró que aunque “no están elevados los resultados al expediente”, puede “adelantar” que “no se detectaron elementos psicopáticos en Sebastián Villa”.

Asimismo, detalló que su defendido se sometió a “un estudio de rutina que se le hace a toda persona imputada por un hecho delictivo”.

“No hay ninguna lesión en un contexto de un juego sexual”, explicó el letrado y aseguró que la foto del hematoma que la denunciante hizo pública “no fue producida” por Sebastián Villa.

Consultado por la situación de que dos mujeres hayan acusado al futbolista de delitos similares, el abogado consideró que “no es llamativo”. “Mi defendido es una persona pública, tiene una causa anterior en trámite, y podríamos conjeturar que a raíz de eso, alguien se predispone a efectuar una denuncia”, aseguró, y destacó que el colombiano “no tiene antecedentes”.

Sobre el vínculo entre Sebastián Villa y su denunciante, el abogado aseguró que “no tenían un vínculo afectivo, sí se conocían y tuvieron relaciones ocasionales en algunas circunstancias”.

La estrategia de la defensa

“Mi estrategia va a ser probar que el hecho denunciado no sucedió”, aseveró Apolo y consideró que su objetivo es “reconstruir lo que realmente ocurrió y llegar a la verdad real que es el objeto del proceso penal”.

“Sí existió una situación que no tiene una connotación delictiva, una relación sexual consentida”, describió el abogado y aseguró fue “sin violencia”.

Ante la pregunta sobre la atención de la víctima en una guardia médica producto de dolores vaginales. Apolo consideró que “hay muchas circunstancias que pueden llevar a una mujer” a presentar este tipo de patología.

Asimismo, aseveró que “fue atendida por una médica que efectuó los estudios de rutina y llegó al a conclusión que no había ninguna situación que justifique el dolor acusado por la denunciante”.

El abogado relató que “ante un abuso sexual las médicas no revisan a la persona que concurrió a la guardia, sino que la derivan directamente al médico legista”. “Es el único que está facultado para efectuar no solo la revisión, sino también para preservar cualquier elemento de prueba”, agregó.

Qué pasó en la noche del supuesto abuso

Apolo aseguró que “esa noche tuvieron relaciones sexuales” y se refirió al hecho que Sebastián Villa habría estado alcoholizado. “Le fui preguntando cada situación particular que surge de la denuncia, me dijo que recordaba absolutamente todo y que no había tomado (un litro de whiskey)”, expresó.

Sobre los chats que se filtraron, el abogado aseguró que “no son de ese día” que “están descontextualizados” y no “están las charlas completas”. Además, aseguró que su defendido le manifestó que en esa oportunidad no acudió un patrullero, sino que la policía acudió en otra oportunidad por la “música fuerte”.

Por último, el conductor Pablo Vilouta consultó al abogado sobre las conjeturas a las que llegó su defendido ante la denuncia: “Los motivos los tenemos claramente, son certeros y validos pero corresponde que los diga Sebastián Villa al momento de declarar”.