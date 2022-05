El editorial de Viviana Canosa: Argentina, una locura 

“El Presidente se centra en su propia percepción y distorsiona la realidad. No se responsabiliza por sus actos, y siempre acusa a los demás como buen mitómano que es. Dijo sin ponerse colorado que ‘nunca escondió la pobreza, ni escondió nada’. Alberto menos la buzarda vos escondes todo. Escondiste el Olivos Gate. Violaste tu propio de DNU”. “El Presidente se centra en su propia percepción y distorsiona la realidad. No se responsabiliza por sus actos, y siempre acusa a los demás como buen mitómano que es. Dijo sin ponerse colorado que ‘nunca escondió la pobreza, ni escondió nada’. Alberto menos la buzarda vos escondes todo. Escondiste el Olivos Gate. Violaste tu propio de DNU”.

"Sos un trucho, y ahora querés arreglar todo con plata. Sos una vergüenza. Me imagino la cara de todos los que no se pudieron despedir de sus familiares en la pandemia leyendo esta noticia. ¿Se puede ser tan cínico?"

"Ellos son felices cuando el rebaño de pelotudos se queda quieto, sin protestar, aceptando lo que nos diga el comité de expertos. El Olivos Gate es un dolor enorme para todo el pueblo argentino y el fin del gobierno de Alberto Fernández".

"Con esa foto nos dimos cuenta quién nos gobernaba: un mentiroso, caradura y cínico al que jamás le compraríamos un auto usado. ¿Cómo se puede ser presidente de un pueblo que no te cree?".

"Tenemos que decir basta. Démosle menos bola a las formas y más al contenido. ¿Por qué tenemos que soportar tanto? Hay que dejar de ser un rebaño de pelotudos".

"Ah, pero Macri, ah, pero la pandemia, ah, pero la guerra. ¿Para qué carajo querías ser presidente si no hacés una chota? No solucionas un problema, todas son cagadas. Cada día estamos un poco peor".

Mirá el editorial de Viviana Canosa