El editorial de Viviana Canosa: el precio del poder

"¿Cuál fue el precio del poder que pagó Alberto Fernández? ¿Cómo fue vender su alma al diablo? ¿Cuál es el precio del poder? Cristina es una maltratadora serial".

"Cristina ejerce violencia de genero con Alberto y antes también lo hizo con Scioli. Scioli casi gana la presidencia, Cristina trabajó mucho para que pierda".

"En el Instituto Patria, la única patria que conoce el kirchnerismo, dice que lo quieren rajar a Alberto y con el Plan Platita levantar un poco la economía y así quedarse en el 2023".

"El kirchnerismo es mucho más brutal y despiadado con Alberto que la oposición. Ya le votaron en contra del acuerdo con el FMI. Ya le bajaron medio Gabinete con una carta. Ahora le piden públicamente la renuncia de tres ministros de su máxima confianza".

"¿Cuánto más puede aguantar el presidente? ¿Qué pacto oscuro y secreto no cumplió? ¿Por qué tanta saña?"

"El fuego interno ya es un incendio, otro que se metió en la interna es Sergio Berni. Nadie está jugando más fuerte contra el presidente que el mismo. Está como bloqueado, está drogui".

"Los dos bandos están muy claros. están los que apoyan al gordo y los que apoyan a la reina. La banda de la reina no para de tirar piedras, pero están sentados sobre las cajas y de ahí no se mueven".

