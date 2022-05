Viviana Canosa: "Tenemos un Watergate cada 30 segundos y no pasa nada"

"Todos los políticamente incorrectos somos ovejas negras. Estamos en una sociedad muy careta donde importan más las formas que el contenido". "Todos los políticamente incorrectos somos ovejas negras. Estamos en una sociedad muy careta donde importan más las formas que el contenido".

"Estaría bueno que las ovejas negras nos involucremos en política para ponerle una stop a la casta. Estamos hartos".

"Mientras el kirchnerismo y el albertismo se pelean el país atraviesa una crisis profunda".

"El Gobierno no tiene el termómetro de la gente en la calle. La mayoría de la gente de la oposición no tiene agallas".

"La corrupción siempre le gana al patriotismo. En este país buscar la verdad está mal. Todos tenemos que poner en juego nuestra comodidad, nuestra estabilidad laboral y ponerle más compromiso. Tenemos un Watergate cada 30 segundos en la Argentina y acá no pasa nada".

"Necesitamos que las ovejas negras se involucren en la política y saque a toda esta lacra corrupta".

