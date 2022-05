El editorial de Viviana Canosa: El discurso de la reina

“Basta con el discurso de la reina, ya no la soportamos más. La reina está muy golpista últimamente, todos saben que quiere arrojar al gordo por el balcón de la Casa Rosada”. “Basta con el discurso de la reina, ya no la soportamos más. La reina está muy golpista últimamente, todos saben que quiere arrojar al gordo por el balcón de la Casa Rosada”.

"Para mí que ella quiere seguir el ejemplo de Fidel, Chávez y Maduro. Ella quiere ser la presidenta for ever, 'presidenta vitalicia' como ya propuso su cómplice Hebe de Bonafini".

"Ayer hubo una marcha de los seguidores de la reina contra la Corte Suprema. No faltaron los impresentables de Baradel, ni del ex ministro de Economía Amado Boudou".

"Este Gobierno es un desastre. El punto es cómo salimos de esta. El presidente no decide, y la reina sólo destruye".

