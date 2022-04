"Las Pascuas no son los huevos, ni la rosca, no hace falta ser un chupasirio o ir todo el tiempo a la iglesia". "Las Pascuas no son los huevos, ni la rosca, no hace falta ser un chupasirio o ir todo el tiempo a la iglesia".

"Dios está en cada uno de nosotros. Dios sos vos. Dios soy yo. Dios está en los pobres, en los hambrientos, en los que fueron desechados por esta Argentina rota".

Mirá el editorial de Viviana Canosa